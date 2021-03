« Cela signifie que plus de personnel a démissionné, jusqu’à 50 millions de dollars de revenus perdus et près de 15 millions de dollars de produits et de stocks jetés, avec plus de dettes qui s’accumulent », a-t-il déclaré.

Les écoles seront fermées et les entreprises n’auront d’autre choix que de fermer boutique à quelques jours des vacances scolaires et de Pâques, qui sont considérées comme l’une des périodes les plus occupées pour l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy