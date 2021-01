Le Queensland n’a enregistré aucun nouveau cas car l’État reste en état d’alerte pour la souche mutante britannique très contagieuse.

Les résidents du Grand Brisbane sont à mi-chemin d’un verrouillage de trois jours après qu’un nettoyeur d’un hôtel de quarantaine a été initialement diagnostiqué avec une souche de virus.

Le Premier ministre Annastacia Palaszczuk a révélé dimanche que 147 contacts étroits du nettoyeur de l’hôtel ont maintenant été identifiés et 112 ont renvoyé un résultat négatif.

Les autorités sanitaires restent en état d’alerte après qu’un deuxième cas de souche britannique a été détecté chez une femme de Victoria arrivée à Brisbane sur un vol Jetstar le 5 janvier.

Le deuxième cas infecté avait été libéré de la quarantaine hôtelière à Melbourne après seulement 10 jours alors qu’il était arrivé du Royaume-Uni le lendemain de Noël.

Elle est arrivée à Brisbane le 5 janvier sur le vol Jetstar JQ570 à 23 heures, puis s’est rendue à Maleny sur la Sunshine Coast où vivent ses parents.

Les résidents locaux sont maintenant en état d’alerte et ont été invités à se faire tester après la femme Woolworths, boutique de bouteilles et pizzeria tout en étant contagieux.

Elle a visité Cappriccios Italian Pizza Restaurant le 6 janvier entre 18h30 et 19h, Purple Palate Cellars entre 16h15 et 16h25 le 7 janvier et Maleny Woolworths le 7 janvier entre 16h30 et 16h50.

Queensland Health a exhorté toute personne qui se trouvait sur les lieux lorsque la femme était là à se faire tester et à s’auto-isoler jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif.

Une fois de retour à Brisbane, la femme a été testée positive au covid-19, ce qui a amené à changer les protocoles de quarantaine dans les hôtels à l’échelle nationale.

Les personnes en quarantaine à l’hôtel doivent désormais effectuer le séjour complet de 14 jours selon les nouveaux protocoles annoncés vendredi, et chaque personne sera testée avant de partir.

La recherche des contacts est en cours pour les passagers qui se trouvaient à proximité de la femme sur le vol Jetstar.

Les résidents des communes de Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton Bay et Redlands doivent rester chez eux jusqu’à 18 heures le lundi, sauf pour les travaux essentiels et les achats, l’exercice, l’accès aux soins de santé ou s’occuper des personnes vulnérables.

Alors que les habitants du Queensland envisagent un retour à une vie « normale » à partir de lundi soir, la directrice de la santé du Queensland, Jeannette Young, a jusqu’à présent été sans engagement.

«Nous devons attendre et voir. Je sais que c’est frustrant pour les gens, et je m’en excuse, mais nous devons prendre cela au jour le jour », a-t-elle déclaré samedi.

«Tout est une possibilité, mais je ne dirai pas quelle est la probabilité d’un scénario. Nous avons vu cela en ce moment à Sydney avec des périodes très longues, puis un autre cas apparaît. Nous devons prendre chaque jour et obtenir la meilleure information possible.

«La meilleure information, c’est quand les gens se font tester.