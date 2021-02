Le Queensland a dépensé plus d’un million de dollars pour lancer une campagne publicitaire massive pour inciter les Australiens de l’autre côté de ses frontières à renflouer l’industrie du tourisme dévastée de l’État.

Le Sunshine State a ouvert ses frontières à la Nouvelle-Galles du Sud lundi après avoir interdit les résidents le 21 décembre en réponse à un nouveau cluster Covid-19 à Sydney, provoquant le chaos pour les voyageurs quelques jours avant Noël.

La fermeture était la troisième fois que le Queensland interdisait aux résidents de NSW d’entrer depuis le début de la pandémie.

À présent, le gouvernement de l’État appelle les Sydneysiders à se rendre dans le cadre d’une nouvelle campagne ciblée dans le but de stimuler son secteur du tourisme assiégé.

Tourism & Events Queensland a lancé une campagne (photo) pour inciter les voyageurs inter-États à injecter des fonds dans son industrie touristique dévastée

Tourism & Events Queensland a publié lundi le dernier segment de sa campagne « Good to Go » à Sydney à la télévision, à la radio, sur les médias sociaux et dans la publicité extérieure, pour coïncider avec des restrictions de voyage détendues entre les États.

La vidéo présente des activités touristiques aventureuses, telles que la plongée sous-marine ou le paddle board, tandis que le matériel imprimé présente les destinations balnéaires pittoresques de l’État.

La promotion a également été lancée à Victoria le mois dernier, car les exigences en matière de dépistage et d’isolement ont été assouplies pour les résidents du Queensland.

Mais la publicité pour les voyageurs inter-États était initialement destinée à une publication le 1er décembre, mais a été retirée après que le Queensland ait fermé ses frontières à NSW quelques semaines plus tard.

Le blitz de marketing intervient quelques jours après que la première ministre Annastacia Palaszczuk a plaidé auprès du gouvernement fédéral pour une extension de JobKeeper de plusieurs millions de dollars afin de maintenir à flot l’industrie du tourisme de l’État de 28 millions de dollars, qui emploie 234000 habitants du Queensland.

La première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk (photo ci-dessus) a appelé le gouvernement fédéral à prolonger JobKeeper au-delà du mois de mars alors que son État se débat économiquement

La campagne « Good To Go » (photo) a été déployée lundi à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et dans la publicité extérieure à Sydney.

Le remarquable plaidoyer pour une aide financée par les contribuables a incité le trésorier de NSW, Dominic Perrottet, à se balancer, accusant le gouvernement du Queensland de demander aux contribuables de renflouer l’État pour le coup économique de la fermeture de ses propres frontières.

« Queensland, fermé un jour, demandant à quelqu’un d’autre de prendre l’onglet le lendemain », a déclaré M. Perrottet.

«Les habitants de NSW ont non seulement été interdits d’entrée dans le Queensland, mais maintenant le Queensland veut que les contribuables de NSW paient pour cette décision.

Le Premier ministre Scott Morrison a rejeté la demande de Mme Palaszczuk d’étendre l’avantage au-delà du 28 mars et a exhorté les États à soutenir leurs économies lorsqu’ils imposent des verrouillages et des contrôles aux frontières – au lieu de demander des aides.

« Les États peuvent prendre des décisions sur ce qu’ils ont l’intention de faire dans les domaines de leur responsabilité, mais ils sont également responsables de traiter et d’atténuer les décisions qu’ils prennent », a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

«Ce n’est pas un chèque en blanc».

Les fermetures en cours ont vu des milliers d’entreprises paralysées financièrement, les vacances étant annulées à la dernière minute après que les frontières ont été fermées non pas une mais trois fois.

On estime que la fermeture des frontières du Queensland au Grand Sydney pendant la seule période de Noël a coûté 200 millions de dollars à l’économie de l’État.

Des milliers de projets de fêtes de voyageurs à destination d’un état à un autre ont été bouleversés, Jetstar et Qantas ayant annulé 1 500 vols et 200 000 réservations de passagers.

La fermeture de la frontière du Queensland quelques jours avant Noël a provoqué le chaos pour des milliers d’Australiens (photo, la frontière à Coolangatta le 21 décembre 2020) en a frustré beaucoup et a été qualifiée de « draconienne »

Jetstar et Qantas ont annulé 1 500 vols et 200 000 réservations de passagers. Sur la photo: les passagers entrants sont contrôlés par la police à l’aéroport de Brisbane le 20 décembre de l’année dernière

De nombreux espoirs de vacances ont également été contraints de renoncer aux frais d’annulation de dernière minute, certains fournisseurs de services, tels qu’Airbnb, ne remboursant pas les restrictions de voyage liées à Covid-19.

Mais malgré sa position frontalière dure et l’avertissant à plusieurs reprises qu’elle « n’hésitera pas » à fermer les frontières si le nombre de Covid des autres États augmente, Mme Palaszcuzuk est optimiste que les voyageurs interétatiques afflueront au Queensland pour dépenser leur argent durement gagné.

Dimanche, elle a déclaré que l’industrie du tourisme du Queensland s’attendait à de « fortes réservations » pour Pâques et les vacances scolaires, le statut de Covid Hotspot du Grand Sydney étant révoqué à partir du 1er février après 14 jours sans affaire locale.

«Le Queensland étant à nouveau ouvert aux Australiens, l’objectif est d’amener les gens à explorer et à prendre des vacances dans le Sunshine State», a déclaré Mme Palaszczuk.

«L’ouverture de la frontière vers l’agglomération de Sydney pourrait entraîner à elle seule une manne touristique de 350 millions de dollars.

La campagne « Good To Go » (matériel imprimé illustré) a été initialement publiée en novembre, mais a été retirée après que le Queensland ait fermé ses frontières moins d’un mois plus tard.

« C’est ce que 370000 Sydneysiders ont dépensé en 2019, visitant le Queensland pour Pâques. »

Mme Palaszczuk a ajouté que les régions de son État largement tributaires du tourisme faisaient des choses « difficiles » et a exhorté d’autres Australiens à passer des vacances dans le Queensland.

«Je veux que tout le monde sorte maintenant et explore le Queensland. Si votre famille n’a pas été à la Grande Barrière de Corail, cette année est l’occasion idéale. Il y a tellement de choses à faire ici », a déclaré le premier ministre.

«Avec l’aide des habitants du Queensland et des visiteurs interétatiques, nous pouvons aider le tourisme du Queensland non seulement à reconstruire, mais à reconstruire plus fort.

Mais certains résidents de la Nouvelle-Galles du Sud étaient las de planifier des voyages vers le nord après avoir été incendiés par la fermeture des frontières dans le passé.

Répondant à la nouvelle de l’offre du Queensland pour le tourisme, une femme a déclaré que son fils avait choisi de passer des vacances en Nouvelle-Galles du Sud, après que deux voyages interétatiques ont dû être annulés.

«Mon fils avait réservé des vacances à Palm Cove. Après que les frontières se soient fermées à deux reprises vers le Grand Sydney et qu’il ait dû continuer à changer de vol, il a renoncé à se rendre au QLD », a-t-elle écrit sur Facebook.

Une autre femme a déclaré qu’elle adorerait voyager dans le Queensland mais que le risque financier était trop grand.

« Je crains que Mme Palaszczuk claque ses frontières fermées. Toutes les stations ne rembourseront pas, seulement le crédit, ce qui est faux à tous les niveaux », a-t-elle déclaré en ligne.

Le Premier ministre a déclaré que l’industrie du tourisme du Queensland s’attend à de « fortes réservations » pour Pâques et les vacances scolaires, car le Grand Sydney est autorisé à retourner dans son État. Sur la photo: la campagne Good to Go ‘

Le gouvernement Palaszczuk a souvent été accusé de faire de la politique avec la pandémie, fermant les frontières après que quelques cas seulement se soient produits.

Il y a également eu de nombreux incidents où des Australiens innocents ont été bannis de l’État ou contraints à la quarantaine alors qu’ils essayaient désespérément de voir une famille malade.

La campagne « Good To Go » du Queensland a été lancée pour la première fois en juin de l’année dernière pour encourager les habitants du Queensland à explorer leur propre État, les étapes ultérieures de la promotion étant conçues pour se concentrer sur les vacanciers interétatiques à mesure que les restrictions se sont allégées.

La promotion inter-États a été signalée pour novembre, mais le Queensland a fermé la frontière à 35 zones de gouvernement local dans le Grand Sydney, Wollongong et la côte centrale au milieu de l’épidémie de COVID-19 de décembre.

Alors que tous les autres États sont désormais libres de se rendre dans l’État du Soleil, les Australiens de l’Ouest ont été interdits après que l’État a été déclaré un hotspot Covid à partir de 18 heures dimanche.

Les voyageurs des régions de Perth, Peel et du sud-ouest de l’État doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée après qu’un employé de la quarantaine d’un hôtel de WA a été testé positif au virus.

Queensland Health a également annoncé que toute personne qui avait voyagé depuis ces régions de WA depuis le 26 janvier devrait être testée et isolée jusqu’à ce qu’elle reçoive son résultat.