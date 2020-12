Le Queensland fermera ses frontières aux résidents du Grand Sydney à partir de 1h du matin lundi.

Les habitants de retour dans l’État du soleil seront autorisés à entrer jusqu’à 1h du matin mardi, mais devront s’isoler chez eux.

Le Premier ministre Annastacia Palaszczuk a annoncé les changements après que la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 30 nouveaux cas de coronavirus.

« Si vous venez du Grand Sydney, ce n’est pas le moment de vous rendre au Queensland », a-t-elle déclaré.

Le Queensland fermera ses frontières aux résidents du Grand Sydney à partir de 1h du matin lundi. Sur la photo: tests à Bondi

«Nous vous aimons, nous voulons que vous passiez un Noël paisible à la maison et, espérons-le, dans les mois à venir, nous serons en mesure de vous accueillir de nouveau dans notre merveilleux État ensoleillé. Mais ce n’est pas le moment.

Le Queensland n’a pas eu de cas local de coronavirus depuis 21 jours.

Un total de 28 sont liés à un groupe sur les plages du nord, alors que Victoria ferme ses frontières aux habitants de Sydney, craignant que Noël de millions de familles ne soit ruiné.

Deux cas sous enquête sont des résidents de Northern Beaches qui seraient liés au groupe mystère qui compte désormais 68 patients, ce qui signifie qu’il n’y a aucune preuve que le virus se soit propagé en dehors de la zone.

Malgré les nouvelles encourageantes, le premier ministre Gladys Berejiklian a resserré les restrictions pour le Grand Sydney, craignant que le virus ne se propage dans la ville sans être détecté.

De 23 h 59 le dimanche à 23 h 59 le mercredi, tous les résidents du Grand Sydney auront droit à un maximum de 10 personnes chez eux.

Il existe également de nouvelles restrictions pour les lieux, notamment un plafond de 300 personnes, une règle d’une personne par quatre mètres carrés et une interdiction de chanter et de danser. Le ministre de la Santé, Brad Hazzard, a déclaré que le chant et la danse étaient «l’un des exercices les plus dangereux que vous puissiez faire».

Les règles frontalières du Queensland sont similaires à celles imposées à Victoria.

Victoria a effectivement interdit à tous les résidents du Grand Sydney et de la côte centrale d’entrer dans l’État à partir de 23 h 59 dimanche.

Les Victoriens rentrant chez eux auront 24 heures supplémentaires pour rentrer et seront admis jusqu’à 23 h 59 lundi.

S’ils reviennent lundi, on leur demandera de passer un test et de s’isoler chez eux.

Toute personne arrivant mardi sera mise en quarantaine obligatoire à l’hôtel et toute personne conduisant sera renvoyée.