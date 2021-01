Certaines parties de l’Australie vont être trempées alors que le temps sauvage balaie la côte est.

Un avertissement de temps violent a été émis pour l’extrême nord du Queensland dimanche après un basse tropicale intensifiée, formant un cyclone.

Le météorologue Matt Marshall a déclaré que des vents atteignant 100 km / h, des marées anormalement hautes et de grosses vagues, ainsi que de fortes pluies entraînant des crues soudaines étaient attendus de Mornington Island à Poormpuraaw.

Le météorologue Matt Marshall a déclaré que de fortes pluies entraînant des crues soudaines étaient attendues (Photo: Gilbert River, entre Georgetown et Croydon)

Des vents forts devraient frapper certaines parties du Queensland (Photo: des adolescentes luttent avec leur parapluie dans des conditions orageuses à Surfers Paradise sur la Gold Coast)

« Le système va se déplacer vers la terre ferme et il va s’affaiblir en même temps, mais il va rester et apporter des pluies très fortes sur la côte nord tropicale », a ajouté M. Marshall.

Le Bureau de météorologie a averti que le système devrait suivre plus lentement vers le sud-est sur le sud de la péninsule du Cap York en tant que dépression tropicale profonde.

Les habitants de Burketown et Kowanyama ont été exhortés à rester à l’intérieur jusqu’à ce que le cyclone passe.

Un avertissement de temps violent a également été émis pour de fortes pluies entraînant des crues soudaines au cours des prochains jours de Cooktown à Ingham ainsi que dans des parties intérieures de la péninsule du Cap York.

Les fortes pluies devraient se poursuivre lundi et mardi.

« Des chutes isolées de quelques centaines de millimètres sont possibles chaque jour dans les zones côtières », a déclaré M. Marshall.

Un avertissement d’orage violent a également été émis pour des parties de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud et des plateaux nord avec de fortes pluies prévues.

Un homme est vu en jet-ski de Broken Hill à Silverton en Nouvelle-Galles du Sud après de fortes pluies qui ont frappé la région

La pluie et les tempêtes se poursuivront dans la majeure partie de la Nouvelle-Galles du Sud avec des avertissements d’inondations soudaines dans certaines régions

Un avertissement d’orage violent a également été émis pour certaines parties de la côte nord et des plateaux nord avec de fortes pluies attendues

Cet avertissement intervient après que des conditions météorologiques sauvages ont causé des dommages importants dans le centre-ouest de l’État samedi.

Parkes a reçu 31 mm de pluie en seulement 17 minutes lors de l’averse de samedi après-midi.

Dimanche matin, la ville a été inondée de 52 mm de pluie par la tempête qui a également provoqué des vents dommageables et de gros grêlons.

Une partie d’un autre toit a explosé et les propriétés résidentielles ont également été inondées.

Les orages dans une grande partie de la Nouvelle-Galles du Sud ont provoqué 45 appels à l’aide entre 18 heures samedi et 6 heures dimanche, a déclaré le service d’urgence de l’État.

Broken Hill et Parkes ont été les plus durement touchés par les conditions météorologiques extrêmes au cours des derniers jours, Wauchope et Taree sur la côte nord du centre étant également touchées.

La plus grosse averse de samedi s’est produite à Okeh, au nord, qui a atteint plus de 61 mm à 9 heures samedi.

Le SES a répondu à 300 incidents dans tout l’État depuis le réveillon du Nouvel An, dont quatre sauvetages en cas d’inondation.

Près de Parkes, une personne a été piégée dans une voiture dans les eaux de crue.

« Allez-y doucement, réfléchissez avant de conduire n’importe où et soyez conscient du risque d’inondation de l’endroit où vous séjournez », Ilana Pender-Rose du SES exhorte tous à faire attention et à être prêts (Photo: la cour avant des résidents à Broken Hill)

Un conducteur et des passagers se sont retrouvés bloqués dans leur véhicule à Tibooburra, dans l’ouest de l’État, le soir du Nouvel An, tandis qu’à Wauchope, sur la côte nord de la mi-côte, deux personnes ont dû être sauvées de la montée des eaux vendredi soir.

Des intempéries persistantes et imprévisibles ont provoqué de dangereuses inondations soudaines autour de la côte nord, fermant des ponts et des routes, a déclaré Ilana Pender-Rose du SES à AAP dimanche matin.

Environ 1640 habitants restent encerclés par l’eau et coupés à Taree, Harrington et Camden Haven.

Certains devraient être isolés pendant des semaines, d’autres pendant quelques jours seulement.

Il existe des alertes d’inondation pour les rivières Bellinger, Hastings, Paroo et Camden Haven.

Le temps pluvieux a été causé par un creux intérieur avec un support de système de niveau supérieur, a déclaré Shuang Wang du Bureau de météorologie.

Lundi devrait être un « grand jour » dans la partie la plus orientale de l’État, affectant potentiellement Sydney et Canberra, a déclaré Mme Wang.

Sydney connaîtra quelques jours de pluie sans aucun signe de fin pendant au moins une semaine

«Nous demandons aux gens de se préparer car ce n’est probablement pas fini», a déclaré Mme Pender-Rose.

Elle a demandé aux gens d’être conscients des risques d’inondation à leur retour de vacances autour de NSW, mais en particulier sur la côte nord, où des volontaires SES ont installé des stations de mise en sacs de sable.

«S’il vous plaît, allez-y doucement, réfléchissez avant de conduire n’importe où et soyez conscient du risque d’inondation où que vous soyez», a-t-elle déclaré.

Sydney est également partie pour quelques jours pluvieux. Les prévisions ont de très fortes chances de pluie jusqu’à mardi, avec de bonnes chances d’averses au-delà.

Les nageurs ont été avertis d’éviter la plage de Bronte et la lagune de Narrabeen en raison de la pollution causée par la pluie. De nombreux autres sites de baignade de la ville et de l’Illawarra sont également touchés.

Partout en Australie, les prévisions resteront humides avec Melbourne, Brisbane, Darwin et Canberra pour avoir de fortes averses et même des tempêtes possibles au cours de la semaine.

Perth et Adélaïde resteront relativement sèches et ensoleillées et Hobart devrait avoir un risque d’averses dans les prochains jours.