Le Queensland déploie des caméras intelligentes pour détecter les conducteurs sur des téléphones, ne portant pas de ceinture de sécurité

Les autorités australiennes ont déployé une nouvelle technologie dans le but d’améliorer la sécurité routière. À compter du 26 juillet, le gouvernement australien a déployé des caméras intelligentes dans tout l’État. Il détectera les infractions routières telles que le non-port de la ceinture de sécurité ou l’utilisation de téléphones portables en conduisant. Pendant les trois premiers mois, les conducteurs ne recevront que des avertissements pour leurs infractions. A partir de là, de lourdes amendes seront imposées.

Le Queensland serait la première juridiction au monde à utiliser la technologie des caméras fixes pour détecter les conducteurs utilisant des téléphones portables et les infractions liées à la ceinture de sécurité. Le nombre de caméras déployées n’a pas été révélé. Cependant, les autorités ont averti que les caméras seraient utilisées sans panneaux d’avertissement dans tout l’État. En 2023, Victoria deviendra le prochain État australien à rejoindre le Queensland en utilisant des caméras intelligentes pour détecter les infractions au code de la route.

Les caméras ont été montées au-dessus de la route et captureront automatiquement des images de chaque véhicule passant au moyen du pare-brise. La technologie d’Intelligence Artificielle lit les images puis détecte si l’automobiliste utilisait ou non un téléphone portable. Les images qui n’ont pas été identifiées sont supprimées. Par exemple, lorsque l’IA détecte un conducteur utilisant un téléphone portable, les images sont examinées par un humain avant d’être avancées pour une infraction.

En parlant des chauffeurs dont les images sont envoyées, ils peuvent protester s’ils sont innocents ou si l’objet vu sur l’image n’est pas un téléphone. Les autorités de l’État, cependant, ont affirmé que les conducteurs sont susceptibles d’être pris par une caméra intelligente portable au lieu des caméras fixes, car ils se méfient de son emplacement. Des caméras portables sont installées au-dessus de grands poteaux montés sur de petits camping-cars qui peuvent être garés à divers endroits sur les routes.

Le Queensland avait commencé à tester la technologie intelligente en juillet de l’année dernière, pendant six mois. Les conducteurs se verront infliger une amende de 1033 $ et quatre points d’inaptitude pour avoir manipulé un téléphone portable au volant. Cela en fait la peine la plus pécuniaire pour une telle infraction en Australie. Les conducteurs se verront infliger une amende de 413 $ et trois points d’inaptitude s’ils ne portent pas leur ceinture de sécurité au volant.

