Le Queensland a déclaré Perth et certaines régions environnantes un hotspot de coronavirus, ce qui signifie que toute personne arrivant de la région doit entrer en quarantaine dans un hôtel de 14 jours.

La décision intervient après que la métropole de Perth, la région de Peel et la région du Sud-Ouest aient été bloquées dimanche pendant cinq jours en raison de l’infection d’un agent de quarantaine de l’hôtel.

Quiconque arrive de ces zones à partir de 18 heures le dimanche doit entrer en quarantaine.

Le Queensland a déclaré Perth un point chaud de coronavirus et oblige toute personne arrivant de la région à se mettre en quarantaine dans un hôtel de 14 jours. Sur la photo: sécurité à l’extérieur de l’hôtel de Perth avec cas positif

Queensland Health a également annoncé que toute personne qui avait voyagé depuis ces régions de WA depuis le 26 janvier devrait être testée et isolée jusqu’à ce qu’elle reçoive son résultat.

La dernière restriction sur les arrivées intervient alors que le Queensland appelle à une version ciblée de JobKeeper pour aider son industrie du tourisme international en difficulté alors qu’elle vise un boom national dans le secteur à Pâques.

La première ministre Annastacia Palaszczuk et son gouvernement restent fermes dans leurs appels à la poursuite du soutien du gouvernement fédéral, malgré un glissement de NSW disant que le Queensland est victime de la fermeture de ses propres frontières.

Le hotspot du Queensland dans le Grand Sydney prendra fin lundi, ce qui libérera davantage les déplacements entre les États.

La décision intervient après qu’un agent de quarantaine de l’hôtel (photo) a été infecté par la souche mutante de covid

Dimanche, le ministre du Tourisme, Stirling Hinchliffe, a appelé Canberra à aider le secteur du tourisme international du Queensland avec plus de soutien.

« Une version ciblée de JobKeeper, une version ciblée … ciblée sur les secteurs de l’économie exposés à l’international, serait vraiment, vraiment utile – ce serait la meilleure voie à suivre », a-t-il déclaré.

Mais aussi dimanche, le ministre fédéral du Tourisme, Dan Tehan, a réitéré que JobKeeper allait prendre fin et a appelé Mme Palaszczuk à «jouer son rôle» en aidant le secteur du tourisme.

« Nous voulons nous assurer que les États jouent leur rôle et que le Premier ministre du Queensland, ainsi que d’autres dirigeants d’État et de territoire, pourraient vraiment jouer un rôle influent en obtenant une cohérence autour des définitions des points chauds et des fermetures de frontières », a déclaré M. Tehan.

«Si le Premier ministre du Queensland pouvait jouer son rôle dans ce domaine, ce serait merveilleux pour l’industrie du tourisme du Queensland. Si nous pouvions obtenir cette cohérence, cela donnerait une certitude au secteur ».

La première ministre Annastacia Palaszczuk (photo) et son gouvernement restent fermes dans leurs appels à la poursuite du soutien du gouvernement fédéral

Le Queensland, qui est passé un autre jour sans nouveau cas de coronavirus, attend avec impatience une aubaine touristique de NSW et Victoria à Pâques d’une valeur de centaines de millions de dollars.

« L’ouverture de la frontière avec le Grand Sydney pourrait entraîner à elle seule une manne touristique de 350 millions de dollars », a déclaré le Premier ministre.

« C’est ce que 370000 Sydneysiders ont dépensé en 2019, visitant le Queensland pour Pâques. »

Mme Palaszczuk a exhorté le gouvernement fédéral à prolonger les paiements de JobSeeker après mars pour les opérateurs touristiques, en particulier dans l’extrême nord du Queensland.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejikilian, et le trésorier Dominic Perrottet lui ont répondu.

Mme Berejikilian a déclaré que son homologue du Queensland était victime de la fermeture de ses propres frontières, tandis que M. Perrottet a déclaré que Mme Palaszczuk devait réaliser que « l’argent ne pousse pas sur les bananiers ».

Mme Palaszczuk a rejeté les critiques, disant aux journalistes que les étrangers peuvent l’appeler comme ils le souhaitent « mais honnêtement, je défendrai toujours les gens dans cet État ».

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejikilian, a essuyé un coup d’œil à QLD Premier en disant que son homologue du Queensland était victime de la fermeture de ses propres frontières

Mme Berejiklian a déclaré que les problèmes touristiques du Queensland étaient exacerbés par la fermeture des frontières intérieures de Mme Palaszczuk, qui avait été trop précipitée.

« (Mme Palaszczuk) est désormais victime d’une politique qu’elle a elle-même mise en place », a déclaré Mme Berejiklian.

Le Premier ministre du Queensland a déclaré que les opérateurs touristiques, en particulier ceux de l’extrême nord, lui avaient dit que leur principal problème était un manque de visiteurs internationaux plutôt qu’un ralentissement national.

« Nous continuerons bien sûr à soutenir notre industrie du tourisme, mais les industries du tourisme dans certaines parties du Queensland sont plus touchées que d’autres car elles étaient fortement tributaires du tourisme international … il n’y a pas de tourisme international », a-t-elle déclaré.