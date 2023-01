Le Québécois Adrien Morot décroche une nomination aux Oscars pour son travail sur “La baleine”

Adrien Morot, un maquilleur né à Montréal, s’est réveillé mardi matin avec un courriel de son «bon ami: Brendan Fraser».

L’acteur hollywoodien écrivait pour féliciter Morot pour sa nomination aux Oscars pour son travail sur La baleine.

“J’étais encore très groggy. J’étais comme, ‘Qu’est-ce qui se passe ici?’ », A déclaré Morot.

Avant de répondre à Fraser, cependant, Morot avait des choses à faire.

“Je suis allé voir les nouvelles pour voir s’il était nominé afin de pouvoir répondre rapidement et il l’était », a déclaré Morot, ajoutant que le couple avait échangé quelques blagues.

Fraser a décroché une nomination dans la catégorie Meilleur acteur dans un rôle principal, pour son interprétation de Charlie – un homme de 600 livres, qui tente de nouer une relation avec sa fille Ellie, jouée par Sadie Sink.

L’histoire continue sous la publicité

Morot a été nominé dans la catégorie maquillage et coiffure et est responsable de la transformation physique radicale de Fraser.

Morot a dit quand il a été approché pour la première fois par La baleine réalisateur Darren Aronofsky, avec qui il a collaboré dans le passé, on lui a dit qu’il avait une fenêtre de cinq semaines pour développer le personnage.

Après avoir lu le scénario, Morot a commencé à créer une banque d’images de ce à quoi ressembleraient les personnes atteintes de la maladie de Charlie. Il a également fait des recherches sur ce que d’autres maquilleurs avant lui avaient fait.

“C’est toujours un point de départ”, a-t-il expliqué, ajoutant que c’est ainsi que vous apprenez ce qui peut être fait et jusqu’où vous pouvez pousser les choses.

Mais ce qui l’a rapidement frappé, c’est que les films dans lesquels des personnages obèses sont représentés sont généralement des comédies ou des films de science-fiction.

“Chaque fois que ce genre de maquillage a été fait dans le passé, c’était toujours comme si le personnage était la cible de la blague”, a-t-il déclaré.

C’est alors que Morot s’est rendu compte qu’il aurait besoin de plus de cinq semaines pour être en mesure de rendre justice au personnage et au scénario.

“C’est un drame lourd”, a-t-il déclaré à propos du film. « Ça ne peut pas être une blague. Ça ne peut pas être. Ce ne peut être aucun de ces autres films que j’ai vus.

L’histoire continue sous la publicité

Il était important pour Morot d’aborder le sujet d’un point de vue empathique.

Alors il fit ce qu’il devait faire et se mit à genoux et demanda plus de temps.

“Et nous nous sommes donc retrouvés avec 12 semaines pour construire toutes les prothèses corporelles et faciales du personnage”, a déclaré Morot.

Construire les prothèses n’est qu’une partie du défi. Le prochain est de les mettre.

Le premier test de maquillage, où Fraser a été transformé en Charlie, a duré sept heures.

Morot se souvient comment Aronofsky a alors suggéré qu’il n’était peut-être pas nécessaire d’utiliser toutes les prothèses et que le rembourrage pourrait peut-être fonctionner.

L’histoire continue sous la publicité

Morot, cependant, a plaidé contre et a gagné son procès.

L’équipe a finalement réussi à réduire le maquillage à moins de trois heures et demie, sans compter le temps qu’il faut à la fin de la journée pour tout enlever – un processus qui prend environ une heure.

De plus, les prothèses ne peuvent être portées qu’une seule fois et doivent être constamment refaites, ce qui peut être un processus fastidieux.

Au début du film, Charlie arbore ce que Morot a décrit comme une “barbe débraillée”.

“Pour ce faire dans les prothèses, tous ces cheveux doivent être enfoncés un par un.”

Morot a dissipé tout mythe selon lequel le travail serait glamour.

L’histoire continue sous la publicité

“C’est un travail très dur”, a-t-il déclaré en plaisantant en disant que les demandes d’entretien qu’il a reçues mardi matin sont à peu près aussi glamour que possible.

Mais il est d’accord avec ça. Morot a dit qu’il est le plus heureux quand il est occupé à courir avec des choses à faire et à réparer.

En fait, bien que gagner un Oscar puisse être agréable, Morot est un peu inquiet.

“J’espère que je n’aurai pas à monter sur scène et à me ridiculiser”, a-t-il déclaré.

Alors que Morot est basé à Los Angeles pour le travail, il partage son temps entre LA et Montréal, où vivent sa femme et ses deux fils.

Il attribue le mérite à sa ville natale d’avoir donné le coup d’envoi à sa carrière et dit que la communauté cinématographique montréalaise étant petite, elle peut faire la même chose pour les autres.

«Je pense que vous avez beaucoup plus de chances d’impressionner les producteurs et réalisateurs de renom qui pourraient venir … de l’extérieur de la ville. Et si vous pouvez les impressionner et / ou les impressionner suffisamment pour qu’ils se souviennent de vous, eh bien, cela peut être une excellente rampe de lancement pour une carrière internationale.

Il s’agit de la deuxième nomination aux Oscars de Morot. Il a été nominé en 2011 pour le film La version de Barney.