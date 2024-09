Le Québec veut miser sur le dépistage et l’accès aux traitements contre le cancer

Faciliter l’accès au dépistage du cancer et assurer un accès équitable aux traitements sont deux des objectifs majeurs au cœur du nouveau Plan d’action contre le cancer du gouvernement du Québec, dévoilé vendredi.

Le Plan d’action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie s’articule autour de huit grandes orientations, dont la prévention, la détection précoce des cancers et l’amélioration de la capacité de traitement.

Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, le nouveau plan d’action vise à soutenir les personnes atteintes de cancer et à agir en amont, « en misant notamment sur le dépistage, afin de leur donner toutes les chances contre la maladie ».

Avec ce plan d’action, Québec veut s’assurer que 75 % des patients nécessitant une chirurgie contre le cancer soient traités dans un délai de 28 jours ou moins d’ici le 31 mars 2026.

Au 31 mars 2023, ce taux était de 53,6 %.

Le gouvernement souhaite également atteindre un taux de couverture de 42 % pour le dépistage du cancer colorectal d’ici le 31 mars 2026, tout en s’assurant que le service soit offert dans toutes les régions du Québec, ainsi que s’assurer que toutes les régions du Québec offrent le dépistage du cancer du col de l’utérus avec le test VPH plutôt que le test Pap d’ici le 31 décembre 2025.

Le plan comprend 60 actions visant, entre autres, à accroître la prévention et l’accès aux traitements. Certaines actions concernent également la collecte et l’accès aux données, afin « d’optimiser la production et la diffusion d’informations pertinentes en cancérologie ».