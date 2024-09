Le Québec veut améliorer l’accès aux tests et aux traitements contre le cancer

Contenu de l’article

Le plan 2024-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour la prise en charge des cas de cancer mettra l’accent sur la prévention, la détection précoce et l’augmentation de la capacité de traitement des patients, avec un accent particulier mis sur l’amélioration de l’accès aux tests et aux traitements.

Les points saillants du plan, dévoilé vendredi, comprennent un effort pour mieux soutenir les patients en agissant tôt et en « misant sur les tests (précoces), offrant toutes les chances possibles à ceux qui font face à la maladie », a déclaré le ministre provincial de la Santé, Christian Dubé, dans un communiqué.