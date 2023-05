Le Québec renforce les exigences linguistiques en français pour les immigrants

Le premier ministre François Legault a introduit de nouvelles exigences strictes qui rendront obligatoire pour presque tous les immigrants économiques au Québec de pouvoir parler et écrire en français.

« Ma première responsabilité en tant que premier ministre du Québec est de m’assurer que notre identité est protégée », a déclaré Legault lors d’une conférence de presse jeudi après-midi à l’Assemblée nationale.

« Je suis le seul chef d’Etat en Amérique qui représente une majorité de francophones, j’ai donc une responsabilité envers l’histoire, pour protéger et poursuivre ce voyage de 400 ans d’une nation francophone », a-t-il déclaré.

Le plan comporte plusieurs mesures qui renforceront les exigences en matière de français, notamment :

Rendre obligatoire pour les immigrants économiques d’avoir au moins une connaissance intermédiaire du français (auparavant, ils pouvaient gagner des points pour la connaissance du français, mais ce n’était pas obligatoire).

Rehausser les exigences de connaissance de la langue française pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, aussi connu sous le nom de PEQ.

Obliger les personnes qui parrainent des parents venant au Québec dans le cadre du programme de réunification familiale à soumettre un « plan d’intégration » pour les parents âgés de 18 à 55 ans pour l’apprentissage du français.

Legault dit que l’objectif du plan est de faire en sorte que 100 % des immigrants économiques de la province soient capables de parler français et d’écrire en français.

«Depuis plusieurs années, on voit année après année, le pourcentage de francophones au Québec diminuer», a déclaré le premier ministre.

« Je pense que si nous voulons nous assurer à long terme que nous parlons toujours français au Québec, il est important que nous arrêtions cette diminution et que nous commencions à voir une augmentation. »

Le plan d’immigration a cependant une certaine flexibilité.

Il supprime un plafond et assouplit les restrictions sur le nombre d’étudiants étrangers et de travailleurs étrangers admissibles à immigrer au Québec en vertu du PEQ. Le niveau de français requis des immigrants économiques variera selon le type d’emploi qu’ils occupent.

« Les niveaux d’éducation ne sont pas tous les mêmes, alors nous avons abaissé les exigences pour les personnes ayant plus de compétences manuelles ou intermédiaires », a déclaré Legault.

Le plan permet également des exceptions pour les personnes ayant des « talents exceptionnels », définis comme « une expertise rare et unique qui pourrait contribuer à la prospérité économique ».

Legault est maintenant ouvert à une cible qu’il a autrefois jugée « un peu suicidaire »

Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a dévoilé ces nouvelles exigences linguistiques en français le jour même où il a exprimé son ouverture à l’idée d’augmenter le nombre d’immigrants que la province accueille chaque année.

Il a déclaré que le gouvernement envisageait deux scénarios : maintenir son objectif annuel de 50 000 immigrants par an jusqu’en 2027, ou augmenter progressivement le nombre chaque année pour atteindre 60 000 immigrants d’ici 2027.

Le premier ministre a dit vouloir entendre ce que les gens pensent des deux scénarios lors des consultations publiques qui auront lieu l’automne prochain.

La population du Québec augmente, mais il y a une histoire derrière ces chiffres La natalité baisse et la population vieillit, mais les régions sont en plein essor grâce, en grande partie, aux nouveaux Québécois.

Le premier ministre a qualifié ce dernier scénario d' »un peu suicidaire » lors de la campagne électorale de l’automne dernier, car il pourrait contribuer au déclin de la langue française au Québec et « menacer la cohésion sociale ».

Les libéraux et Québec solidaire (QS) ont attaqué les propos de Legault à l’époque, les qualifiant de blessants, d’irresponsables et de manque d’empathie.

Mais Legault a déclaré jeudi, lorsqu’il a fait ces commentaires, qu’il croyait qu’Ottawa obligerait la province à augmenter à la fois le nombre d’immigrants économiques et le nombre d’immigrants réunis avec des familles, qui ont tendance à être moins susceptibles de connaître le français.

Il a dit qu’Ottawa semble maintenant disposé à permettre au Québec d’augmenter uniquement le nombre d’immigrants économiques, qui seraient assujettis aux règles de la langue française.

« Jusqu’à présent, les discussions que nous avons eues avec le gouvernement fédéral, ils sont plus que disposés à accepter cela. Cela change donc complètement la donne », a déclaré Legault.

Dans ce scénario, tous les 10 000 nouveaux immigrants admis au Québec parleraient couramment le français.

Les groupes d’entreprises accueillent les changements, la flexibilité

Les groupes d’entreprises accueillent généralement favorablement le nouveau plan, affirmant qu’il contient des mesures qui offrent de la flexibilité pour aider à remédier à la pénurie de main-d’œuvre persistante dans la province.

Les groupes d’entreprises accueillent favorablement les changements, affirmant qu’ils offriront aux employeurs plus de flexibilité pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

« C’est une excellente nouvelle pour les employeurs du Québec », déclare Karl Blackburn, président du plus grand regroupement d’employeurs du Québec, le Conseil du Patronat du Québec, a déclaré à CBC dans une interview.

Il a dit en particulier que l’assouplissement des restrictions pour le programme PEQ ajoutera des dizaines de milliers de personnes au marché du travail de la province.

«C’est un signal positif qui était très attendu», a déclaré Véronique Proulx, chef des Manufacturiers et Exportateurs du Québec, dans un communiqué.

M. Proulx a indiqué que la mesure permettant d’adapter les exigences linguistiques aux catégories d’emplois aidera les fabricants.

« Non seulement des exigences plus modulées permettront d’attirer plus de personnes, mais elles favoriseront également leur intégration plus rapide sur le marché du travail », a-t-elle déclaré.

François Vincent, vice-président québécois de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a salué la volonté d’augmenter les cibles d’immigration.

« Cela démarre le processus de réflexion de manière positive et constructive », a déclaré Vincent dans un communiqué.

L’opposition sceptique

Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale n’ont pas tardé à critiquer le nouveau plan.

Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole de QS en matière d’immigration, qui est également avocat spécialisé en droit de l’immigration, a déclaré qu’il était ironique que la CAQ soit désormais disposée à examiner des cibles d’immigration de plus de 50 000, ce que son parti a réclamé lors de la dernière campagne électorale provinciale.

« Ils ont suivi notre recommandation dans une certaine mesure, mais cela dit, c’est une promesse non tenue », a déclaré Cliche-Rivard.

« La promesse électorale de la CAQ était claire : plus de 50 000 immigrants mettraient la nation en péril, c’est suicidaire, etc. », a-t-il dit.

Le porte-parole libéral en matière d’immigration, Monsef Derraji, a fait écho à ces réflexions, affirmant que la CAQ avait rompu sa promesse et rappelait aux Québécois à quel point «ce gouvernement est désordonné et peu fiable».

Le porte-parole du Parti québécois en matière d’immigration, Pascal Bérubé, s’est dit heureux de voir la CAQ adopter la notion, longtemps vantée par le PQ, selon laquelle tous les immigrants économiques devraient pouvoir parler français.

Mais Bérubé a déclaré que la CAQ n’a fourni aucune preuve que son plan inversera réellement le déclin du français.

« Comment vont-ils le mesurer ? » demande Bérubé. « Quels outils, quelles organisations vont-ils utiliser ? »