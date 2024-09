Le Québec rendra le vaccin contre le VRS gratuit pour certains groupes prioritaires

Le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) sera offert gratuitement à certains groupes prioritaires cet automne, a annoncé vendredi le gouvernement du Québec.

Le Québec espère parvenir à une « immunisation contre cette infection » ainsi qu’à une « réduction des complications qui y sont associées ».

Les personnes de 60 ans et plus résidant dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les ressources intermédiaires soutenant l’autonomie des aînés pourront donc se faire vacciner gratuitement contre le VRS, tout comme celles de 75 ans et plus résidant dans les résidences privées pour aînés (RPA).

Cette décision du ministère de la Santé fait suite à un avis du Comité sur l’immunisation du Québec, qui soulignait en juillet dernier que les aînés vivant en milieu d’hébergement sont parmi les groupes les plus à risque de rencontrer des complications graves causées par le VRS.

Le VRS provoque des symptômes semblables à ceux du rhume, généralement légers, mais qui peuvent parfois entraîner une infection respiratoire grave chez les personnes plus vulnérables ou aggraver des problèmes de santé existants.

Les infections au VRS sont une cause fréquente d’hospitalisation et de décès chez les aînés, souligne le Comité d’immunisation du Québec.

De plus, le gouvernement a annoncé que des traitements préventifs pour les bébés seront également disponibles à partir de cet automne.