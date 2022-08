Le Québec offrira la 5e dose du vaccin COVID-19 à tous les adultes à partir du 29 août

Avec la rentrée scolaire qui approche et le retour au travail qui se profile pour de nombreux Québécois, la province lance une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19.

Lors de sa première apparition à une conférence de presse sur la COVID-19 en six mois, le premier ministre François Legault a déclaré que la vie était presque revenue à la normale grâce au vaccin.

Il exhorte les personnes qui n’ont pas reçu de dose au cours des cinq derniers mois ou plus à se faire vacciner à nouveau.

“Plus de gens seront à l’intérieur, il y aura plus de contagion”, a déclaré Legault. “C’est donc un très bon moment pour lancer une campagne de vaccination massive.”

Les Québécois de 75 ans et plus peuvent prendre rendez-vous obtenir une cinquième dose contre le virus dès aujourd’hui. Le personnel de santé est également autorisé à profiter de cette période prioritaire.

Les personnes de plus de 60 ans peuvent prendre rendez-vous à partir de lundi, ainsi que les personnes de 12 ans et plus qui ont des problèmes de santé les rendant particulièrement vulnérables au COVID-19.

Toute personne âgée de plus de 18 ans pourra réserver sa photo à partir du 29 août.

La nouvelle survient un jour après que le Québec a commencé à offrir une cinquième dose de vaccin contre la COVID-19 aux résidents des foyers de soins de longue durée et des résidences privées pour aînés.

Tous les adultes québécois peuvent déjà recevoir une quatrième dose cinq mois après leur dernière vaccination.

« Je vous demande d’obtenir votre dose de rappel pour trois raisons : d’abord pour vous, ensuite pour les personnes vulnérables qui vous entourent et ensuite pour le personnel du réseau de la santé », a déclaré Legault.

300 000 doses par semaine

Legault était accompagné mardi du ministre de la Santé, Chirstian Dubé, du directeur de la santé publique, le Dr Luc Boileau, et de la spécialiste des maladies infectieuses, la Dre Caroline Quach.

Selon Dubé, le réseau de la santé peut actuellement offrir 300 000 doses de vaccin par semaine.

“Nous avons la capacité pour tous ceux qui veulent être vaccinés”, a-t-il déclaré.

Au total, environ 150 cliniques de vaccination seront accessibles, sans compter les pharmacies, a indiqué le ministre. Le site de vaccination de masse du stade olympique rouvrira également.

Pas de nouvelles mesures avant la rentrée

Legault a déclaré que la santé publique ne recommandait pas de ramener des mesures obligatoires, telles que le port de masques.

“D’autre part, la santé publique (…) est toujours libre de faire des recommandations au gouvernement pour mettre en œuvre des mesures obligatoires”, a-t-il déclaré.

Boileau a déclaré que la santé publique n’envisageait pas d’autres mesures, notamment parce qu’aucune nouvelle variante n’a été détectée au Québec pour le moment.

Mais le chef du Parti libéral du Québec a déclaré que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec n’était pas prêt à faire face au virus dans les écoles.

“On sent qu’on s’improvise”, estime Dominique Anglade. “Ce n’est pas la première fois que [we’re] entrer à l’école dans cette situation et encore une fois le gouvernement ne semble pas prêt à affronter [it].”

Anglade a déclaré que la ventilation dans les écoles est toujours une préoccupation majeure et elle a critiqué le gouvernement Legault pour ce qu’elle dit être un échec à y remédier.

Boileau, cependant, a déclaré que la santé publique ne recommande aucune nouvelle norme de protection pour garantir le maintien de la qualité de l’air dans les écoles.

“Si les écoles veulent avoir ces mesures, nous pouvons les laisser faire”, a-t-il dit, faisant référence à certaines écoles qui ont pris l’initiative d’installer des purificateurs d’air, entre autres.

“Nos salles de classe sont sécurisées, nous suivons les recommandations de la santé publique. C’est tout”, a déclaré Legault.