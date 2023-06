Le Québec met fin à un projet pilote de feux de circulation qui récompense les conducteurs pour leur bon comportement

La ville de Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, a été forcée d’arrêter de piloter une technologie d’apaisement de la circulation après que le ministère des Transports du Québec a déclaré qu’il n’avait pas été consulté sur le projet, qui, selon lui, ne respectait pas non plus les directives provinciales.

Le 1er mai, la municipalité a implanté la Récompense Éducative Lumière (EARL) sur l’avenue Stravinski, près de l’Académie Marie-Laurier. Le développeur Kalitec, basé à Laval, a décrit EARL comme un feu de circulation intelligent qui récompense les conducteurs qui respectent les limites de vitesse.

Le plan de la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, était de tester la lumière pendant 90 jours, mais le projet a été interrompu après seulement 11 jours lorsque le ministère des Transports du Québec a ordonné sa suspension. La lumière a été mise hors service le 23 mai.

« Tout ce que nous avons essayé de faire a été rejeté », a déclaré Assaad. « Je trouve cela très malheureux de leur part. »

Le feu, qui ressemble à un feu de circulation ordinaire, est rouge lorsqu’il est au repos. Une fois qu’un véhicule arrive à portée de ses capteurs, le feu passe au vert pour signaler au conducteur qu’il respecte la limite de vitesse. S’il roule trop vite, le feu reste rouge, ce qui l’oblige à ralentir.

REGARDER | EARL en action avant que le pilote de Brossard ne soit finalement annulé :

Les feux de circulation de Québec récompensent les bons comportements Brossard, au Québec, a installé EARL, la lumière de récompense de sensibilisation à l’éducation, sur l’une de ses rues. Il peut dire que vous approchez et répondra avec un feu rouge ou vert, selon votre vitesse. (Mise à jour le 22 juin 2023 : Brossard a été contraint de retirer le projet pilote car il ne respectait pas les directives du ministère des Transports.)

Dans un communiqué, le ministère des Transports a déclaré qu’il n’avait pas été consulté sur le projet pilote.

De plus, il pense que l’utilisation du feu rouge par EARL pourrait être déroutante pour les conducteurs qui associent généralement la couleur à un arrêt complet, et non à un ralentissement. Il dit que cela pourrait conduire à « des problèmes majeurs de sécurité routière ».

Assaad dit qu’elle comprend les préoccupations de la province, mais aurait souhaité qu’elle soit plus ouverte d’esprit et qu’elle mène à bien le projet pilote. Pour elle, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a été tenue « au courant ».

« Guilbault nous avait même félicités lors de toute notre annonce. Elle disait bravo pour l’innovation de Brossard. »

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, espérait que l’EARL de Kalitec pourrait aider à rendre les zones scolaires de la ville plus sécuritaires pour les piétons. (Radio-Canada)

Bien que Brossard ait été la première municipalité au Canada à utiliser l’EARL, la technologie a déjà été adoptée par certaines municipalités en France.

Selon Assaad, il y a 50 autres municipalités au Québec intéressées par la technologie.

« Les règles actuelles, à mon avis, ne résolvent pas les problèmes que nous avons au Québec », a-t-elle déclaré. « Si nous étions si bons, nous n’aurions pas toutes ces municipalités qui chercheraient [desperately] pour l’innovation afin que tout le monde soit en sécurité. »

Assaad dit qu’elle est toujours fière de ce que Brossard a fait avec EARL.

De son côté, Kalitec indique qu’il rencontrera prochainement le ministère des Transports.