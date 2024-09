Le Québec lance un nouvel avertissement aux écoles face à l’augmentation des cas de coqueluche

Les responsables de la santé publique du Québec ont émis un nouvel avertissement aux enseignants et au personnel des écoles de la province concernant l’augmentation des cas de coqueluche.

Dans une lettre datée de vendredi dernier, le ministère de la Santé du Québec indique que les personnes les plus touchées actuellement sont les jeunes de 10 à 14 ans.



Plus de 13 000 cas ont été enregistrés dans la province jusqu’à présent cette année, juste au moment où l’année scolaire a commencé.

La maladie, également connue sous le nom de coqueluche ou « toux des 100 jours », a dépassé les chiffres record d’avant la pandémie au Québec, ainsi qu’en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Québec, le vaccin contre la maladie est généralement administré aux enfants à l’âge de deux, quatre et douze mois, suivi d’une autre dose de rappel entre quatre et six ans.

« Chaque province est responsable de ses propres programmes et doit d’abord définir l’objectif de ce programme. Le Québec fait donc ce qu’il faut pour prévenir la maladie dans la population à risque élevé, c’est-à-dire chez les personnes susceptibles d’avoir des complications, mais ne se concentre pas uniquement sur la prévention de la maladie en tant que telle », a déclaré le Dr Earl Rubin, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, lors d’une entrevue.

« Le Québec s’efforce de sensibiliser les gens à l’existence de cette maladie. Il n’intervient pas pour l’instant pour élargir le programme de vaccination. Il souhaite toutefois que les gens soient informés, qu’ils se fassent tester, qu’ils se fassent soigner et, espérons-le, qu’ils contribuent à enrayer cette épidémie. »

Rubin a déclaré qu’un certain nombre de facteurs pourraient aider à expliquer pourquoi les chiffres augmentent : la maladie est très contagieuse, l’immunité ne dure pas longtemps après la vaccination ou l’infection, et la perturbation des cycles de vaccination de routine en raison de la pandémie de COVID-19.

Le groupe de personnes les plus à risque de complications graves liées à la coqueluche sont les nouveau-nés dont la mère n’a pas été vaccinée et les nourrissons de moins de 12 mois qui n’ont pas reçu leurs deux premières doses du vaccin.

La santé publique du Québec recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner entre 26 et 32 ​​semaines de grossesse.

Les rendez-vous peuvent être pris en visitant Clic Santé ou en appelant au 1-877-644-4545 du lundi au vendredi entre 8h et 18h

Plus d’informations sur la coqueluche sont disponibles sur le site Site Web du gouvernement du Québec.



Avec des dossiers de Max Harrold de CTV Montréal et de La Presse Canadienne