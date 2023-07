Le Québec est le seul à résister à l’entente sur la santé avec le gouvernement fédéral

Ottawa –

Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut ont tous signé jeudi l’offre de financement de la santé du premier ministre Justin Trudeau, laissant le Québec le seul exclu des nouveaux accords.

Trudeau a présenté son offre aux premiers ministres provinciaux et territoriaux en février alors que des politiciens locaux, des médecins, des infirmières et des défenseurs de la santé faisaient part de leurs inquiétudes concernant une crise nationale des soins de santé.

L’accord verrait le gouvernement fédéral transférer 196 milliards de dollars aux provinces et aux territoires au cours des 10 prochaines années en échange d’engagements à améliorer massivement la collecte de données sur les soins de santé et les dossiers médicaux numériques.

L’offre comprend 17 milliards de dollars de nouvelles dépenses en plus des transferts fédéraux existants en matière de santé et 25 milliards de dollars pour des ententes adaptées aux besoins particuliers de chaque province.

À l’époque, les premiers ministres ont signalé qu’ils accepteraient, même si l’offre du premier ministre était bien en deçà de ce qu’ils espéraient.

Les dirigeants territoriaux ont laissé entendre qu’ils étaient déçus de l’offre et ont demandé au gouvernement fédéral d’investir davantage dans le Fonds d’investissement pour la santé des territoires, qui aide à payer les déplacements médicaux et les autres coûts de prestation des soins de santé dans le Nord.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’il y avait eu une percée dans les négociations avec les territoires après que le gouvernement fédéral a accepté d’investir 350 millions de dollars dans ce fonds au cours des 10 prochaines années.

« Les besoins en soins de santé dans les territoires sont importants », a déclaré Duclos lors d’une conférence de presse en ligne jeudi. « Le coût de la satisfaction de ces besoins est également très important pour toutes sortes de raisons évidentes. »

Le coût d’embauche de travailleurs peut être plus élevé et de nombreuses communautés du Nord sont plus éloignées, a-t-il déclaré. Il existe également de nombreuses communautés des Premières Nations et autochtones qui ont été mal desservies par les soins de santé publics au fil des ans.

Les dernières ententes font du Québec la dernière province à tenir tête aux nouvelles conditions que le gouvernement fédéral a imposées sur l’argent.

Chaque province qui signe l’accord a été chargée de proposer un «plan d’action» qui comprend des objectifs mesurables et des échéanciers pour améliorer les soins de santé dans leurs juridictions respectives.

Le premier ministre du Québec, François Legault, était l’un des dirigeants provinciaux les plus virulents appelant à un accord avec Ottawa, mais s’est hérissé d’être responsable devant Ottawa pour ces objectifs fixés.

Duclos a déclaré que son bureau négociait toujours avec le Québec.

« Il y a eu des allers-retours », a déclaré Duclos à propos des pourparlers. « Nous savons à quel point il est important pour les Québécois de bénéficier de l’investissement fédéral supplémentaire pour soutenir les patients et les travailleurs de la province. »

Ottawa n’a pas encore reçu d’objectifs ou d’échéanciers des provinces, et le financement supplémentaire ne sera pas versé avant que cela ne se produise.

Le gouvernement fédéral espère avoir les plans en main avant la fin de l’exercice en mars, afin que l’argent mis de côté dans le budget 2023 puisse être distribué rapidement.

Entre-temps, le gouvernement fédéral a réparti 2 milliards de dollars entre les provinces, dont le Québec, pour répondre aux besoins urgents.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 juillet 2023.