Le Québec est-il entré dans une nouvelle ère de décès liés à la drogue?

Newswise — La contamination du marché des drogues est désormais présente au Québec, et ce qui s’est passé en Colombie-Britannique et en Ontario se produit maintenant ici, affirme un expert Sarah Larney.

Dans une étude récente publiée dans Révision des drogues et de l’alcoolle chercheur de l’Université de Montréal a analysé des ensembles de données de décès accidentels survenus entre 2012 et 2021 et qui ont été déterminés par le coroner comme étant dus aux opioïdes ou aux stimulants.

Et ce qu’elle a constaté est inquiétant : les taux de mortalité liés à la drogue au Québec ont augmenté au fil du temps, atteignant un pic en 2020 et demeurant élevés en 2021.

De plus, le fentanyl et les nouveaux opioïdes synthétiques sont en passe de devenir bientôt les substances les plus fréquemment détectées dans les décès par intoxication aux opioïdes. Ces médicaments contiennent souvent des adultérants, des principes pharmaceutiques actifs ajoutés pour renforcer ou imiter les effets attendus de la substance illicite consommée.

« Dans un passé récent, les gens achetaient de l’héroïne qui contenait des adultérants, mais ces adultérants ne vous tuaient pas », explique Larney, professeur au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de l’UdeM.

« Désormais, on ne peut acheter que du fentanyl, qui est beaucoup plus puissant que l’héroïne, et les adultérants sont également beaucoup plus mortels », a déclaré le professeur, chercheur à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS).

À la veille de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, nous avons demandé à Larney de nous en dire plus sur ce que son étude a révélé.

Les drogues actuellement offertes sur le marché illégal au Québec (fentanyl et dérivés) ne sont pas les mêmes qu’en 2019. Comment expliquez-vous ce changement de marché alors que le Québec se différenciait traditionnellement de la Colombie-Britannique?

Cette situation coïncide avec la pandémie de COVID-19, même si des signes d’augmentation de la consommation de fentanyl avaient été observés avant cette pandémie. L’épidémie de surdoses d’opioïdes s’est aggravée au Canada en raison de ce « grand événement », qui est passé d’environ 3 700 décès par intoxication médicamenteuse en 2019 à plus de 7 300 décès en 2022.

La pandémie a perturbé le marché des drogues, catalysant et accélérant le changement dans ce que les gens achetaient et consommaient.

En fait, un changement clé est la présence grandement accrue de fentanyl et de nouveaux opioïdes synthétiques dans les décès par intoxication aux opioïdes enregistrés au Québec depuis 2020.

Les résultats toxicologiques des décès liés à la drogue suggèrent que le Québec pourrait être entré dans une nouvelle ère de mortalité élevée par surdose à l’heure actuelle.

Vous avez également constaté que les décès étaient souvent dus à une combinaison d’opioïdes et de benzodiazépines. Pourquoi est-ce une préoccupation du point de vue de la santé publique ?

La plupart des surdoses impliquent plus d’une drogue. Pendant longtemps, les surdoses au Québec concernaient des benzodiazépines bien connues comme le Valium. Mais on voit maintenant de nouvelles benzodiazépines puissantes (des tranquillisants synthétiques) combinées à des opioïdes, intentionnellement ou non.

Cette nouvelle association est particulièrement préoccupante. Les effets sédatifs des benzodiazépines, combinés à la tendance des opioïdes à ralentir le système nerveux central et le système respiratoire, augmentent le risque de surdose et réduisent l’effet réveillant de la naloxone.

Le risque de surdose est plus élevé qu’avant, et le risque de ne pas se remettre d’une surdose est également plus élevé. C’est une situation très effrayante.

Malgré toutes les campagnes de prévention des overdoses, le taux de mortalité par overdose a augmenté. Selon vous, que faudrait-il faire pour lutter plus efficacement contre ce problème ?

Avec près de 45 000 décès par overdose d’opioïdes enregistré entre 2016 et 2023, le Canada continue de faire face à une épidémie d’intoxication médicamenteuse.

Les interventions sont essentielles. La naloxone, un approvisionnement plus sûr et des sites de consommation supervisés accessibles font partie de la solution, mais elles ne suffisent pas aujourd’hui, même si nous savons que la réduction des risques fonctionne.

Aujourd’hui, face à la létalité de l’offre de drogues, nous devons envisager une réforme de la législation sur les drogues, comme la dépénalisation ou même la légalisation. Nous pouvons nous inspirer d’un modèle assez efficace au Portugal, qui a permis de réduire les surdoses et les cas de VIH, et l’essayer à l’échelle de la ville de Montréal, par exemple.

De plus, les études montrent que la criminalisation et la répression ne fonctionnent pas. Il faudrait plutôt investir dans des réformes de politique sociale qui s’attaquent aux causes profondes de la consommation problématique de drogues : la pauvreté, les inégalités de revenus et la crise du logement.

Notre étude attire l’attention sur ce que disent les données les plus récentes : les choses ont changé et nous devons réagir.