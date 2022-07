Le Québec demande aux entreprises sous réglementation fédérale de garantir l’utilisation du français parmi les employés

Le gouvernement du Québec donne un mois aux entreprises des secteurs sous réglementation fédérale pour commencer à se conformer aux nouvelles exigences visant à garantir l’utilisation du français dans leurs lieux de travail.

Cette décision intervient alors que les plans d’Ottawa visant à moderniser la Loi sur les langues officielles du pays, qui comprendra de nouvelles règles pour les entreprises sous réglementation fédérale, sont toujours débattus au Parlement.

Les secteurs sous réglementation fédérale comprennent les banques, les télécommunications et les transports, qui ne relevaient pas de la compétence légale du gouvernement du Québec jusqu’à l’adoption récente d’une nouvelle loi linguistique connue sous le nom de projet de loi 96.

Selon la politologue Stéphanie Chouinard, spécialiste des questions linguistiques, le gouvernement du Québec agit alors qu’Ottawa continue de faire l’objet de critiques pour ses plans très retardés de modernisation des lois fédérales sur la langue.

« Le Québec profite actuellement d’un vide, c’est-à-dire que tant que le gouvernement fédéral n’aura pas émis les nouvelles directives que réclame C-13 quant aux exigences linguistiques des entreprises sous juridiction fédérale, il est possible pour que le Québec agisse », a déclaré Chouinard, qui enseigne au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario.

Simon Jolin-Barrette, le ministre québécois responsable de la langue française, affirme que la province a la responsabilité de protéger le droit des employés de travailler en français. (Sylvain Roy Roussel/CBC)

Nouvelles règles provinciales

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, la province Office québécois de la langue française (OQLF) a envoyé une lettre vendredi dernier à plus de 800 entreprises leur disant de commencer à élaborer un plan formel pour permettre aux employés de travailler en français.

L’OQLF a demandé à toutes les entreprises sous juridiction fédérale de fournir le nom d’une personne-ressource et son nombre d’employés dans un délai de 30 jours.

Les entreprises de 25 à 49 salariés ont trois ans pour finaliser le processus, tandis que celles de 50 salariés ou plus disposent de six mois. Les petites entreprises n’auront pas à élaborer de plan.

Le gouvernement du Québec a étendu la portée de ses lois linguistiques aux entreprises sous juridiction fédérale avec la réforme de la Charte de la langue française, entrée en vigueur le mois dernier.

Le ministre responsable du français au Québec, Simon Jolin-Barrette, soutient que son gouvernement a le pouvoir d’imposer de nouvelles obligations à toutes les entreprises situées dans la province.

« Les Québécois ont le droit de gagner leur vie dans leur langue, soit le français. C’est un droit fondamental et il n’est pas négociable », a déclaré une porte-parole de Jolin-Barrette, Élisabeth Gosselin-Bienvenue.

En vertu du projet de loi 96, les entreprises doivent fournir à leurs employés des renseignements sur les ressources humaines et d’autres documents en français, offrir des possibilités de formation en français, afficher des offres d’emploi en français et limiter le nombre de postes qui exigent que les employés parlent une langue autre que le français.

Une bataille juridique imminente

Un avocat qui aide les entreprises à se conformer à la Charte de la langue française a récemment prédit que cette affaire pourrait se retrouver devant les tribunaux.

“Il y a clairement de la place pour un certain conflit avec la législation fédérale dans le domaine de l’emploi, et on s’attendrait à ce que le ministère fédéral de la Justice puisse intervenir dans de tels cas pour préserver la compétence fédérale”, a déclaré Alexandre Fallon, avocat chez Osler, Hoskin & Harcourt.

Les responsables fédéraux ont déclaré à Radio-Canada qu’ils « défendront » le champ de compétence d’Ottawa sur les entreprises sous réglementation fédérale.

Le Canadien National dit qu’il étudie comment il pourrait être affecté par la nouvelle loi linguistique du Québec. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

De nombreuses entreprises sous réglementation fédérale au Québec se conforment de manière proactive aux exigences provinciales en matière de français et ont obtenu un certificat de francisation de l’OQLF.

Cependant, on ne sait toujours pas comment les entreprises réagiront aux efforts du Québec pour faire appliquer les règles linguistiques obligatoires dans les secteurs sous réglementation fédérale.

Parmi les entreprises qui seront touchées par les nouvelles mesures, la compagnie ferroviaire Canadien National (CN) dit analyser les dispositions du projet de loi 96 qui touchent les entreprises sous juridiction fédérale.

Air Canada a indiqué être déjà régie par la Loi sur les langues officielles fédérale, tout en ajoutant que sa filiale Vacances Air Canada est de compétence provinciale et est déjà inscrite à l’OQLF