Le Québec a-t-il suffisamment de ressources pour le dépistage du cancer du sein à 40 ans ?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu’il a mandaté l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour évaluer l’élargissement potentiel du dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans.

Selon les chercheurs du CIRANO, il est nécessaire d’élargir l’accès, mais aussi d’assurer un meilleur suivi.

Une nouvelle étude du Centre de recherche interuniversitaire en analyse des organisations (CIRANO) met en lumière les retards que connaît le Québec en matière de dépistage du cancer du sein.

Il se classe parmi les derniers au Canada en termes de délais de diagnostic suite à un résultat de dépistage anormal. Il ne contient pas non plus de lignes directrices pour les femmes présentant un facteur de risque élevé tel que des antécédents familiaux ou une densité mammaire.

Au cours de sa vie, une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein. Au Canada, il s’agit de la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes de tous âges, mais il demeure la principale cause chez les femmes âgées de 30 à 49 ans.

Au Québec, lorsque les femmes atteignent l’âge de 50 ans, elles reçoivent une lettre du gouvernement les informant de leur admissibilité au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) et elles sont invitées à prendre rendez-vous.

En 2024, le programme a été étendu aux femmes âgées de 70 à 74 ans.

Le Québec a emboîté le pas à d’autres provinces qui offrent depuis de nombreuses années le dépistage jusqu’à 74 ans.

L’étude du CIRANO souligne que le Québec réussit mal à assurer le suivi des résultats anormaux des mammographies. Selon le centre de recherche, « un registre du cancer désuet et un manque d’uniformisation des soins contribuent aux retards du Québec ».

« L’ouverture du programme est une étape, mais les rendez-vous pour les mammographies doivent également être accessibles. Il ne s’agit donc pas seulement d’élargir le programme, il s’agit également de garantir que les femmes puissent passer le test, que les spécialistes soient en mesure de lire les résultats et qu’il existe des soins de suivi disponibles », a déclaré Erin Strumpf, co-auteure. de l’étude CIRANO.

« Avec plus de mammographies, nous allons avoir plus de tests anormaux qui augmenteront le besoin de suivi. Cela pourrait allonger encore davantage les délais d’attente. Nous devons trouver un moyen de mieux organiser [follow-ups]pas seulement le libre accès aux mammographies », a-t-elle ajouté.

Les retards de diagnostic ont des conséquences tangibles sur la santé des femmes. Ils augmentent le risque « d’avoir un cancer diagnostiqué à un stade avancé, ce qui conduit à des traitements plus sévères et à un pronostic moins favorable », peut-on lire dans l’étude.

Selon la Société canadienne du cancer, le taux de survie à cinq ans est de 99,8 pour cent pour les cancers de stade I; 92 pour cent pour le stade II; 74 pour cent pour le stade III ; et 23,2 pour cent pour les cancers diagnostiqués au stade IV.

Strumpf dit croire qu’il est possible pour le Québec de faire mieux, malgré le contexte de pénurie de main-d’œuvre. Par exemple, dès qu’une mammographie est réalisée, un fichier électronique peut être partagé des régions éloignées vers les grands centres urbains où il y a plus de personnel pour analyser les résultats.

« Il existe certainement des moyens d’accroître l’efficacité du système », a-t-elle déclaré. « Mais il est vrai que si nous voulons déployer et offrir plus de services, nous avons normalement besoin de plus de ressources. »

Problème d’accès aux données

Les données québécoises concernant les programmes de dépistage organisés ne sont pas accessibles aux chercheurs et aux journalistes, a souligné Strumpf. De plus, les données du Registre québécois du cancer ne sont pas mises à jour.

Les données les plus récentes de ce registre partagé avec le reste du Canada datent de 2017.

« Ces données ne sont pas que pour le plaisir des chercheurs, c’est pour pouvoir comprendre : avec les interventions que nous faisons, est-ce qu’on fait mieux ou pas ? La demande à l’INESSS est de prédire si c’est une bonne idée ou non, mais ensuite nous voulons aussi savoir si cela a été efficace », explique Strumpf.

Le ministère de la Santé rend publiques sur son tableau de bord des données sur diverses questions de santé, mais selon le chercheur, celles-ci ne constituent que des fragments de données insuffisantes pour comprendre, par exemple, les impacts liés à l’expansion du dépistage du cancer du sein.

« C’est mieux que rien, je suppose, mais parfois mettre quelques chiffres sur un site Internet permet au ministère ou au gouvernement de dire : ‘nous avons donné des informations, nous ne pouvons pas être plus transparents que ça' », a déclaré Strumpf.

Pénurie de médecins

L’idée de dépister les femmes à 40 ans ne signifie pas nécessairement que toutes les femmes en auraient besoin, mais cela rendrait le dépistage plus accessible aux femmes qui estiment que cela leur serait bénéfique.

Pour ce faire, le gouvernement devrait également partager et vulgariser l’information, a déclaré Strumpf.

« À mon avis, il est important que l’éducation ne passe pas seulement par les médecins parce qu’on sait qu’au Québec, plusieurs personnes n’ont pas de médecin de famille. Il sera important si nous avançons dans cette direction que les informations nécessaires pour que les femmes puissent mesurer les avantages et les inconvénients soient disponibles et vulgarisées afin que les gens puissent mieux comprendre leur situation.

L’étude du CIRANO soutient que la pénurie de médecins de famille au Québec « constitue sans aucun doute un obstacle sérieux au diagnostic ».

Dans certains cas, les femmes présentant des symptômes tentent de trouver des informations en ligne, de payer dans des cliniques privées ou de se rendre aux urgences.

Strumpf a souligné que même si le ministère élargissait le programme de dépistage, il n’y aurait pas « une voie évidente » pour une femme de 40 ans qui souhaite se faire tester. Elle suggère de ne pas tout confier aux oncologues mais de mieux recourir aux infirmières spécialisées, par exemple.

L’INESSS devrait faire connaître ses recommandations sur le dépistage à 40 ans d’ici 2025.

Ailleurs au Canada, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario ont récemment suivi l’exemple de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui offrent depuis plusieurs années le dépistage à 40 ans. Le Manitoba a annoncé cet automne que d’ici la fin de 2025, l’âge d’admissibilité passerait de 50 à 45 ans, dans le but de l’abaisser éventuellement à 40 ans.

—

Le contenu sur la santé de la Presse canadienne est financé grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. Les choix éditoriaux relèvent uniquement de la responsabilité de La Presse Canadienne.

–Ce reportage de La Presse Canadienne a été traduit par CityNews