La nouvelle selon laquelle il en coûterait beaucoup plus cher aux étudiants de l’extérieur de la province pour fréquenter une université québécoise l’année prochaine a suscité de vives réactions et soulevé des questions sur l’impact du plan.

Le Québec a annoncé qu’il facturerait environ 17 000 $ par année aux étudiants canadiens pour fréquenter une université au Québec, comparativement au coût actuel d’un peu moins de 9 000 $.

La ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry et le premier ministre François Legault ont formulé cette politique comme un moyen d’empêcher les contribuables québécois de subventionner les étudiants anglophones qui viennent d’ailleurs au pays pour étudier à Montréal, dont beaucoup partent ensuite sans apprendre le français ni contribuer à la province.

Legault a déclaré que ces étudiants contribuent au déclin du français dans la province.

Lorsque des réactions négatives ont commencé à affluer de la part des universités McGill, Concordia et Bishop’s, du maire de Montréal, des étudiants et de la Chambre de commerce de Montréal – tous préoccupés par le fait que la hausse entraînerait moins d’étudiants venant à Montréal – Déry s’est dite confiante dans le fait que les universités anglophones resteraient compétitifs et continuer à attirer des étudiants.

« Ils viendront quand même », a-t-elle déclaré à CBC. Aube. « Je suis presque sûr qu’ils viendront quand même. »

Le Québec augmentera les frais de scolarité pour les étudiants hors province et internationaux l'année prochaine, l'argent supplémentaire étant destiné à soutenir les universités de langue française. L'animateur de Daybreak, Sean Henry, s'entretient avec la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry.

Nous avons décidé de nous pencher sur cela :

Les universités anglophones du Québec resteront-elles compétitives par rapport aux universités du reste du pays, comme le dit le ministre ?

Pour la plupart des programmes, non ; ils seront nettement plus chers.

Regardons deux exemples : à Université métropolitaine de Toronto À l’heure actuelle, les étudiants ontariens paient entre 7 000 $ et 11 000 $ par année pour obtenir un diplôme. Les étudiants de l’extérieur de la province paient entre 8 000 $ et 12 500 $.

Au Université de la Colombie-Britannique les frais de scolarité des étudiants canadiens varient d’environ 5 800 $ à 10 000 $ par an.

Le coût des études dans une université québécoise se rapprochera davantage de 17 000 $ pour les étudiants hors province dès l’année prochaine.

« En assez peu de temps, le Québec est passé du niveau le plus abordable au pays le moins abordable pour les étudiants hors province. C’est un changement remarquable », a déclaré Erika Shaker, directrice du bureau national de l’Association canadienne des étudiants étrangers. Centre pour les alternatives politiques.

Mais Montréal n’est pas Toronto ou Vancouver. Le coût de la vie est inférieur, c’est donc un facteur à prendre en compte. Les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement montrent qu’un appartement d’une chambre coûte en 2022 au moins 500 $ de moins à Montréal que dans l’une ou l’autre de ces deux villes. Les données ne sont pas encore disponibles pour 2023.

Et il y a des diplômes qui, même avec la hausse, seront quand même moins chers au Québec.

Si un résident de l’Ontario devait choisir entre l’Université McGill et l’Université de Toronto (U de T), pour étudier le droit, par exemple, il pourrait avoir une décision financière plus difficile à prendre.

Cela leur coûterait 33 040 $ par année pour étudier à l’Université de Toronto – même en tant qu’étudiant de premier cycle de l’Ontario.

Comparez cela à l’Université McGill, où, l’année prochaine, le coût devrait se situer autour de 17 000 $, soit encore beaucoup moins que celui de l’Université de Toronto.

Certains programmes, comme la médecine, sont également encore relativement chers au Québec, même pour les Québécois, coûtant entre 10 000 $ et 20 000 $ par année en frais de scolarité et en frais à l’Université McGill. Concordia n’a pas de faculté de médecine. À ce stade, on ne sait pas exactement dans quelle mesure le prix de ces programmes augmentera avec les nouvelles règles gouvernementales.

Alors, viendront-ils quand même ?

Il est peut-être trop tôt pour en être sûr, mais les étudiants et les parents qui ont parlé à CBC depuis l’annonce de la hausse des frais de scolarité ont déclaré que le prix constituerait, à tout le moins, un point de friction majeur.

Dianne Bassendowski, une résidente de la Colombie-Britannique qui possède une maison à Knowlton, au Québec, a déclaré que sa fille venait de recevoir sa lettre d’admission à l’Université Bishop’s et qu’elle était ravie d’y aller l’année prochaine.

Ils étaient prêts à payer le tarif étudiant hors province, qu’ils jugeaient juste.

Comment les changements apportés aux frais de scolarité du premier cycle dans la province se comparent à ceux des autres provinces, ce qu'ils signifient et ce qui les sous-tend.

« Le doublement est tout simplement incroyable », a déclaré Bassendowski. « Nous voulons simplement payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois paieraient s’ils venaient en Colombie-Britannique. »

Maintenant, Bishop’s n’est pas prévu pour sa fille, a-t-elle déclaré. Ils se tournent vers d’autres universités moins chères dans le reste du Canada.

Mais le cas de Bassendowski pourrait constituer une exception, selon au moins un expert.

Olivier Bégin-Caouette, professeur adjoint au Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal, estime qu’une formation universitaire québécoise sera quand même d’une bonne valeur, compte tenu de la réputation de ces institutions et du coût élevé des études, par exemple. exemple, une université aux États-Unis.

« Est-ce que certains étudiants reconsidéreront leur décision ? Peut-être, venant d’autres provinces et d’autres pays », a-t-il déclaré.

« Je suis presque sûr que beaucoup d’étudiants prendront en compte tous ces facteurs et diront que cela en vaut toujours la peine. »