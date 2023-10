Le quatuor du PSG suspendu pour chants homophobes pendant un match

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa et Randal Kolo Muani ont été suspendus d’un match. Les autorités françaises ont interdit aux quatre joueurs du Paris Saint-Germain d’avoir participé à des chants homophobes. Les supporters du PSG ont déjà été entendus chanter des chansons offensantes lors d’un match contre Marseille. La Ligue de Football Professionnel (IFL) a puni les joueurs après avoir participé aux chants.

En plus de suspendre les joueurs impliqués, l’IFL a également prononcé une interdiction de stade pour le club. Le PSG devra jouer un match sans supporters dans la tribune d’Auteuil au Parc des Princes. Les champions de Ligue 1 en titre se déplacent face à Rennes le dimanche 8 octobre. Leur prochain match à domicile aura lieu après la trêve internationale le 21 octobre contre Strasbourg.

Les joueurs du PSG s’excusent pour les chants homophobes

Le PSG a affirmé que les sanctions étaient « excessives » dans un communiqué concernant la question. « Le club regrette que la Commission disciplinaire ait opté pour une mesure excessive et collective, de nature à porter atteinte au travail de dialogue et de prévention entrepris par le club auprès des associations, des institutions et des supporters », a indiqué le club parisien.

Après l’incident, le quatuor s’est excusé d’avoir participé aux chansons. « Nous sommes bien conscients de l’impact de nos gestes et de nos paroles sur le public, en particulier sur les plus jeunes qui rêvent de regarder un match de football », ont écrit les quatre joueurs sur les réseaux sociaux.

«Nous regrettons sincèrement les mots que nous n’aurions pas dû prononcer et souhaitons nous excuser. À l’avenir, nous ferons tout notre possible pour être encore plus exemplaires.

Le PSG connaît un démarrage inhabituellement lent lors de la saison 2023/24

La nouvelle intervient alors que le PSG connaît un début de campagne fragile. Bien qu’ils soient généralement dominants en championnat, les Parisiens occupent la cinquième place du classement après avoir récolté seulement trois victoires en sept matches. Le PSG a également récemment été battu par Newcastle en Ligue des champions. Les Magpies ont battu leurs adversaires français 4-1 mercredi.

