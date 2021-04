Alaves, fondée en 1921, peut comprendre cela. Ils l’ont vécu, après avoir travaillé dans les divisions inférieures pendant des années avant de gagner une promotion en Liga en 2016. Historiquement un club de deuxième ou troisième division, Alaves a eu une bonne course au début des années 2000: leur apogée est survenue en 2001, lorsque le club a fait la finale de la Coupe UEFA 2001 contre Liverpool, perdant un briseur de cœur, 5-4, à un « but en or » (un mécanisme « le prochain but gagne » plus utilisé dans le sport) dans le temps supplémentaire. La relégation interviendrait après la saison 2002-03 et en 2007, le club était au bord de la faillite, après avoir accumulé une dette de près de 21 millions d’euros auprès du propriétaire de l’homme d’affaires ukraino-américain Dmitry Piterman.

« Après être redescendus en troisième division, ils devraient être sauvés par l’équipe de basket locale », a expliqué Jones, parlant de Saski Baskonia, l’une des 11 équipes de l’EuroLeague à 16 équipes qui a finalement acheté un collectif de 81%. pieu dans le club. La bouée de sauvetage a aidé Eibar à étendre sa présence à d’autres clubs en Europe.

«Et ils revenaient», poursuit Jones. « Donc pour eux, ils ont une vision légèrement différente étant donné qu’ils ont déjà été là-bas et savent à quoi s’attendre du niveau. »

Eibar est la plus petite équipe de la Liga mais a réussi des chocs mémorables cette saison, éliminant l’Atletico Madrid en janvier alors qu’ils essayaient de rester à l’écart de la zone de relégation. Irina RH / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

La Real Sociedad, quant à elle, se situe quelque part au milieu. Le club a suivi la politique des joueurs locaux uniquement basques pendant des années, mais s’en est détourné en 1989 lorsqu’il a recruté l’international irlandais John Aldridge de Liverpool. Le club dispose d’un solide programme de développement des jeunes, ayant développé avec succès des joueurs de renommée internationale tels que les vainqueurs de la Coupe du monde Xabi Alonso et Antoine Griezmann, qui ont rejoint le club à l’âge de 12 ans.

Demandez à Luki Iriarte, directeur de l’académie Zubieta de la Real Sociedad depuis 2015, et il vous dira que Sociedad suspend son chapeau au développement des joueurs, avec des liens étroits avec les plus de 50 clubs de l’empreinte du Gipuzkoa: ils tiennent également à une règle de non amener les joueurs jusqu’à l’âge d’au moins 10 ans.

Culture et identité

Dans les cercles sportifs américains – lire: les ligues professionnelles sans système de relégation dans l’un des cinq meilleurs sports nationaux – il est blasphématoire de se considérer comme un succès sans les championnats à montrer. Gagner, pas seulement survivre, est le seul baromètre du succès. C’est pourquoi des mots comme «répéter», «deux-tourbe» et «trois-tourbe» sont devenus ancrés dans le lexique des amateurs de sport américains. La perfection, et non la quasi-perfection, est la raison même pour laquelle les fans font valoir le statut GOAT de Tom Brady (6 pour 9 dans les Super Bowls) et Lebron James (3 pour 6 en finale de la NBA). Cette mentalité est loin d’être celle qui a fait du football espagnol la montagne du succès qu’il est, et il y a une très bonne raison à cela.

« Il faut comprendre que pour le football en Espagne, la plupart des villes ne pourraient pas commencer à raconter leur histoire sans le football, et cela n’arrive pas aux États-Unis », explique Ibanez de LaLiga. «Maintenant, vous voyez que les équipes commencent à construire ce genre de culture autour du football.» Les équipes [in the United States] juste besoin de temps … et je connais le sport de nos jours, et surtout aux Etats-Unis, la patience n’est pas la chose la plus facile à trouver. Mais cela viendra.

« Les États-Unis ont une longue histoire de construction: la NFL et la NBA sont les meilleures ligues du monde. L’Amérique ne l’a peut-être pas [soccer] l’histoire comme l’Espagne, mais vous pouvez toujours créer une identité, quelque chose qui fait que les gens se sentent plus proches de vous et en font partie. «

Alaves, dirigé par l’ancien attaquant d’Arsenal et de West Ham, Lucas Perez, a réussi à trouver un pied dans la première division espagnole ces dernières saisons. Images DeFodi via Getty Images

Et c’est la voie à suivre pour la Major League Soccer, qui vient de lancer sa 25e saison le week-end dernier. Plus grand et plus fort que jamais – le propriétaire des Carolina Panthers, David Tepper, a récemment reçu la 30e franchise de la ligue, qui devrait commencer à jouer en 2021 – la ligue réussit à se débarrasser du récit en tant que «ligue de retraite», un dernier arrêt pour l’ancien vieillissant. joueurs de haut niveau pour terminer leur carrière. L’Amérique a bien fait de développer le jeu à domicile – le succès de l’équipe nationale féminine devrait obtenir une grande partie du crédit – et avec des initiatives comme l’International Champions Cup de Relevent Sports Group et leur joint-venture avec LaLiga, ont amplifié la croissance. et profil du sport partout en Amérique du Nord. Mais il reste encore du chemin à parcourir avant que la ligue nationale américaine puisse rivaliser avec le niveau de succès de la Liga ou de la Premier League anglaise, ou que ses matchs se rapprochent encore de la création d’environnements de football comme le derby du Pays basque.

Lors d’un match du 9 février avec les rivaux Athletic Bilbao et la Real Sociedad au stade Anoeta, les fans de la Sociedad ont créé l’atmosphère avec un chœur de chansons et de chants, ne prenant jamais leur place, rugissant à chaque contact et réussissant un pass connecté. Dans ce concours houleux, l’Athletic Bilbao et la Sociedad se voient l’un dans l’autre – une mer de rouge et de bleu contre de rouge et de noir, tenant le terrain à des extrémités séparées du stade – se délectant des festivités d’avant-match dans les bars environnants lorsqu’ils étaient enfants. en kit complet, ils ont joué à des jeux à petits côtés partout où ils pouvaient faire de la place.

Ce jeu particulier, une première 45 minutes sans but, s’est avéré être un « conte de deux moitiés » traditionnel – deux ennemis si familiers dans le maquillage, la marque et la philosophie que la première strophe est ennuyeuse à regarder, même selon les normes de la Liga. Puis vint la seconde mi-temps et deux joueurs, un de chaque côté, entrèrent dans le jeu en même temps (la 55e minute), créant un changement de mer instantané. « Vous pouviez sentir le jeu changer immédiatement après [Sociedad forward] Alexander Isak et [Athletic striker Inaki] Williams est venu », a déclaré Mikkel Lundby de l’agence de presse Ritzau, basée au Danemark.

« Presque en un instant, vous avez senti la région se rassembler. »

Alexander Isak, l’une des stars de la Real Sociedad, célèbre un but récent qui a aidé à éliminer le Real Madrid de la Copa del Rey. Images de sport de qualité / Getty Images

Isak, le jeune attaquant suédois (et favori du public) que les fans de la Sociedad espéraient poursuivre son impressionnant parcours de but (il a marqué deux buts lors de la superbe victoire 4-3 sur la route du Real contre le Real Madrid lors de leur victoire en quart de finale de la Copa del Rey). . Williams – né en 1994 à Bilbao de parents ghanéens, Félix et María, qui avaient émigré en Espagne – a fait sentir sa présence en premier, marquant un but égalisateur à la 71e minute (après un but à la 65e minute de Cristian Portu assisté par Isak). Isak a eu un dernier rire, inscrivant un but à la 83e minute pour propulser les hôtes à leur quatrième victoire lors des cinq derniers derbies du Pays basque.

– Krichko: Comment Williams est devenu le nouveau héros de l’Athletic Bilbao

À plein temps, la Real Sociedad a sérénadé leur étoile montante, chantant son nom dans un choeur tonitruant de Iiiisak … Iiiisak-Iiiisak en agitant des drapeaux blancs et bleus; les fidèles de l’Athletic Bilbao, assis dans une section plus petite à l’extrémité opposée du terrain, ne pouvaient que regarder tranquillement, leurs drapeaux baissés.

« Ce fut un match formidable, surtout en seconde période », déclare le journaliste de football égyptien Gehad Orabi, rédacteur sportif et responsable des médias numériques chez yallakora.om, le plus grand site sportif d’Egypte. « Mais vous voyez ce qui a fait la différence: un joueur que le Real a obtenu de l’extérieur [who] s’est avéré être un avantage à la fin du plus gros match pour leurs deux fans. «

La victoire a permis à Sociedad de prendre la sixième place du classement de la Liga, tandis que l’Athletic Bilbao est resté neuvième. Pour les fans de l’Athletic Bilbao, cependant, cette défaite face à la Sociedad a été plus profonde. « Nous jouons sans les étrangers dans le bon sens [and] nous n’importons pas de talent », a expliqué Ekaitz Telletxea Babarro, un disciple de l’Athletic Bilbao de 33 ans, dont la famille est originaire du Pays basque. C’est un coup voilé à la Real Sociedad, bien sûr, en référence à l’ascension d’Isak, qui peut sembler un avantage compétitif. « A Bilbao, le football est une religion qui est enseignée depuis sa naissance. »

En fin de compte, les quatre équipes pourraient convenir à contrecœur que leur lien fait partie de ce qui les pousse non seulement à gagner, mais à réussir.

«Ils connaissent leur place», a expliqué Jones. « Ils peuvent tous dire qu’ils côtoient les meilleurs joueurs espagnols de l’élite, regardés par des millions de personnes dans le monde. » C’est peut-être la plus grande victoire de toutes.