Le quatuor de Munster Mike Haley, CJ Stander, Damian de Allende et RG Snyman sont brûlés à la suite d’un accident de foyer | Nouvelles du rugby à XV

Mike Haley est l’un des quatre joueurs de Munster qui ont subi des blessures

Le quatuor de Munster Mike Haley, CJ Stander, Damian de Allende et RG Snyman ont dû être soignés pour des brûlures superficielles à la suite d’un accident de foyer le week-end dernier.

Haley et Stander, qui ont tous deux subi des brûlures aux mains, pourraient reprendre l’entraînement cette semaine et leur statut avant le match de vendredi à Zebre sera revu.

De Allende et Snyman, qui ont tous deux été nommés dans l’équipe sud-africaine pour la série des Lions britanniques et irlandais, ont eu des brûlures plus importantes aux jambes, aux mains et au visage.

CJ Stander (à gauche) pourrait reprendre l’entraînement plus tard cette semaine

Le couple ne participera pas à leurs programmes d’entraînement et de rééducation respectifs et devrait à nouveau rencontrer un spécialiste cette semaine.

Cependant, ils devraient toujours rejoindre l’équipe d’Afrique du Sud une fois leurs programmes nationaux terminés.

L’entraîneur-chef de Munster, Johann van Graan, a déclaré: « Nous sommes extrêmement soulagés que les gars soient tous bien.

« Les joueurs ont tous été traités et sont bien soignés avec Damian et RG rencontrant à nouveau le spécialiste plus tard cette semaine pour passer en revue les prochaines étapes de leur rétablissement. »

Damian de Allende (à droite) a été nommé dans l’équipe d’Afrique du Sud pour la tournée des Lions aux côtés de RG Snyman

Munster a également confirmé que Conor Murray, Chris Farrell et Roman Salanoa ont tous fait leur retour à l’entraînement avant le match de la Rainbow Cup de vendredi.

Le club n’a également signalé aucun nouveau problème de blessure après le match du Munster A de vendredi contre les U20 d’Irlande.