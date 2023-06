Le quatuor de gospel Praise and Shine se produira le 11 juin à la Putnam Christian Church – Shaw Local

Le groupe gospel Praise and Shine se produira à 15 heures le dimanche 11 juin à l’église chrétienne de Putnam, 301 Center St. à Putnam.

Praise and Shine est un quatuor de gospel acapella qui chante une harmonie en 4 parties de style barbier. Le quatuor a été créé en janvier 1987 à la Princeton Bible Church.

Certains membres ont changé au fil des ans, mais le quatuor a continué à se produire à la télévision, à la radio, dans les églises et lors de réceptions sociales dans l’Illinois, le Wisconsin, l’Indiana, l’Iowa, le Missouri, le Michigan, le Kentucky, le Tennessee, le Colorado, le Texas et la Californie. Praise and Shine a également enregistré trois albums, dont un sur le thème de Noël.

Les chanteurs actuels de Praise and Shine incluent la mère et la fille, Vickie Holmes et Gwen Roseberg, ainsi que Beverly Odell et Marty Kiser. Il y aura une offrande de volonté et des rafraîchissements seront servis.