Le quatrième Flip de Samsung corrige les défauts de l’ancien pliable

Le Galaxy Z Flip 3 a été un succès. Il a séduit lors de son lancement en août dernier, m’a suffisamment impressionné pour obtenir une rare critique 5 étoiles, et selon la société de recherche Omdia, Samsung a expédié plus d’unités Flip 3 en seulement cinq mois que tous les autres téléphones pliables combinés en 2021.

Personne n’est parfait cependant, et bien que j’aie aimé le Flip de l’année dernière, j’ai dû reconnaître ses défauts : une charge lente, une autonomie de batterie limitée et un appareil photo assez basique selon les normes phares.

Samsung ressentait clairement la même chose. Pour autant que le Z Flip 4 de cette année est une mise à jour itérative – et ne vous y trompez pas, c’est le cas – presque tous les ajustements apportés par la société visent à améliorer ces points faibles – au moins jusqu’à un certain point.

La charge filaire résolument lente de 15 W du Flip 3 a été mise à niveau à 25 W. C’est encore relativement lent par rapport aux normes Android, mais c’est maintenant conforme aux autres produits phares de Samsung, et pas loin de ce que Google propose également dans ses téléphones Pixel.

La batterie était l’un des plus gros inconvénients de l’année dernière – le Flip 3 a à peine duré une journée au lancement, et la durée de vie de la batterie ne fait qu’empirer. Samsung a adopté une approche en trois volets du problème cette année, avec un écran AMOLED plus efficace, un Snapdragon 8+ Gen 1 nettement plus efficace et une augmentation de la capacité réelle de la batterie également.

Je n’ai pas testé le Flip 4 assez longtemps pour dire combien de temps il dure maintenant, mais les représentants de Samsung m’ont dit qu’il utilisait en moyenne trois heures supplémentaires d’utilisation typique par rapport au modèle de l’année dernière, et qu’ils l’ont vu fonctionner aussi longtemps. jusqu’à 36 heures. Encore une fois, il est peu probable que cela défie les meilleurs téléphones à batterie, mais cela rapproche le Flip de la moyenne et l’éloigne d’être une valeur aberrante.

Ensuite, il y a la caméra. À première vue, rien ne semble avoir changé : il n’y a toujours que deux objectifs arrière, un appareil photo principal et un ultra large, et ils utilisent tous les deux des capteurs 12Mp.

Regardez sous le capot et les choses ont encore changé : la caméra principale utilise un nouveau capteur plus grand. Samsung dit qu’il est 65 % plus lumineux, avec des pixels plus gros – maintenant 1,8 μm. Concrètement, cela signifie des prises de vue plus lumineuses et plus détaillées avec une plage dynamique supérieure. Il y a une légère amélioration dans les conditions lumineuses, mais le nouveau capteur est transformateur en basse lumière.

Il y a une mise en garde familière ici : non, cela n’aligne pas l’appareil photo du Z Flip 4 avec les autres téléphones phares Android. La propre gamme Galaxy S22 de Samsung peut toujours surpasser le Flip 4, et elle bénéficie également d’un téléobjectif.

Mais alors que l’appareil photo du Flip 3 semblait basique pour le prix, celui du Flip 4 est assez bon. Non, ce n’est pas exceptionnel. Non, il n’offre toujours pas de zoom optique (encore une fois, l’iPhone 13 ou le Pixel 6 non plus). Mais il est plus proche de l’appareil photo que vous pourriez attendre de n’importe quel autre téléphone à ce prix, et suffisamment puissant pour que seuls les passionnés de photographie sérieux soient susceptibles de trouver beaucoup à redire.

Ce ne sont pas les seules améliorations. Mais les autres changements de Samsung – ajustements à la conception de la charnière, mises à niveau des widgets Cover Display, ajout d’une plus grande option de stockage de 512 Go – dorent davantage le lis que toute sorte de mises à jour fondamentales du fonctionnement du téléphone.

L’éléphant dans la pièce est toujours la durabilité. Le Z Flip 3 de l’année dernière était plus robuste que ce à quoi je m’attendais – j’ai même laissé tomber mon échantillon d’examen dans une rue pavée, en ramassant une bosse décente sur la charnière, et il a continué à faire tic-tac. Même ainsi, pour l’anecdote, je connais deux personnes qui ont acheté le téléphone, et après un an d’utilisation quotidienne, l’écran a commencé à se fendre et à se fissurer le long de la charnière.

Samsung dit qu’il a également apporté des améliorations ici. La charnière a été repensée, le pli est moins profond et le « verre ultra-mince » utilisé dans l’écran a apparemment également été révisé. L’indice de résistance à l’eau IPX8 de l’année dernière est également revenu – toujours unique à Samsung parmi les pliables – et Gorilla Glass Victus + et Armor Aluminium recouvrent respectivement le corps en verre et le cadre en métal.

Ce sont toutes de bonnes nouvelles, mais après vingt minutes de jeu avec le Flip 4 lors d’un pré-briefing, je ne me sens pas du tout confiant pour dire qu’il est assez solide pour durer un an ou deux d’utilisation – c’est quelque chose que je ne ferai même pas vraiment être en mesure d’évaluer dans une revue d’une semaine. Le Flip 4 semble certainement plus difficile qu’avant, mais tout acheteur potentiel prendra toujours un pari.

Le Flip de l’année dernière s’est si bien vendu que l’objectif de Samsung cette année est la consolidation : gagner un peu plus de part de marché, gagner quelques clients sur la clôture et prouver que le Flip 3 n’était pas un hasard.

Corriger les points faibles flagrants du téléphone est tout à fait logique dans cet esprit, donnant à Samsung une seconde chance aux acheteurs qui auraient pu rechigner à la batterie ou à l’appareil photo la dernière fois.

Des millions d’acheteurs étaient prêts à faire des compromis pour le Flip 3, pour rencontrer Samsung à mi-chemin au nom de l’obtention d’un téléphone pliable. Cette année, Samsung espère que des millions d’autres n’auront pas à le faire.

Le Galaxy Z Flip 4 commence à partir de 999 £ et est disponible en précommande maintenant.