Le quatrième flic anti-émeute du Capitole confirmé mort par suicide quelques HEURES après la révélation de la mort tragique d’un autre officier héros

Un QUATRIÈME agent des forces de l’ordre qui a répondu aux émeutes du Capitole du 6 janvier est décédé par suicide.

L’officier Kyle DeFreytag, 26 ans, a été retrouvé mort le 10 juillet, la police métropolitaine confirmant sa mort dans un communiqué lundi.

Kyle DeFreytag serait mort par suicide Crédit : Document de famille

L’officier Gunther Hashida s’est également suicidé en juillet Crédit : Facebook

La nouvelle survient quelques heures seulement après qu’un porte-parole du MPD a confirmé qu’un autre officier qui était aux émeutes, Gunther Hashida, 43 ans, a été retrouvé mort à son domicile jeudi.

Avec DeFreytag et Hashida inclus, quatre officiers qui ont répondu à la tentative d’insurrection au Capitole se sont maintenant suicidés.

Jeffrey Smith, vétéran de douze ans du MPD, et Howard Liebengood, officier de police du Capitole des États-Unis, un vétéran de 16 ans de la police du Capitole, ont également répondu à l’insurrection et sont décédés plus tard par suicide.

Smith, 35 ans, s’est suicidé trois jours seulement après l’émeute et Liebengood, 51 ans, s’est tiré une balle dans sa voiture de patrouille alors qu’il se rendait au travail le 15 janvier.

Le département de la police métropolitaine a confirmé la mort de DeFreytag et Hasida dans une déclaration à Reuters lundi.

D’AUTRES OFFICIERS ONT TÉMOIGNÉ AU SUJET DU TSPT APRÈS DES ÉMEUTES

La nouvelle survient quelques jours seulement après que plusieurs officiers ont témoigné de la violence horrible, des insultes raciales et des traumatismes auxquels ils ont été soumis en protégeant le Capitole de la foule de fans de MAGA le 6 janvier.

Les partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis pour tenter d’empêcher le Congrès de certifier Joe Biden comme vainqueur des élections de 2020.

Au total, cinq personnes, dont un policier, ont été tuées dans les violences.

Plus de 500 personnes ont été arrêtées pour leur rôle dans les émeutes.

Un certain nombre d’officiers ont déclaré aux législateurs qu’ils souffraient à la fois de douleurs physiques et psychologiques persistantes – y compris le SSPT – à la suite de l’attaque.

« Ce qui rend la lutte plus difficile et plus douloureuse, c’est de savoir que tant de mes concitoyens, y compris tant de personnes pour lesquelles je mets ma vie en danger, minimisent ou nient carrément ce qui s’est passé », a déclaré l’officier du MPD Michael Fanone à une Chambre. comité restreint.

« J’ai l’impression d’être allé en enfer et de revenir pour les protéger ainsi que les gens dans cette pièce.

« Mais trop de gens me disent maintenant que l’enfer n’existe pas ou que l’enfer n’était en fait pas si grave. L’indifférence montrée à mes collègues est honteuse. »

L’officier de police du Capitole, Harry Dunn, a également déclaré qu’il avait été victime d’abus raciaux pendant les émeutes et que le traumatisme de l’événement violent l’avait laissé dans un « bas endroit ».

En disant aux législateurs qu’il est actuellement lui-même en thérapie, Dunn a ajouté: « Il n’y a absolument rien de mal à demander des conseils professionnels.

« Ce que nous avons tous vécu ce jour-là a été traumatisant, et si vous souffrez, veuillez profiter des services de conseil qui sont à notre disposition. »

L’officier Howard Liebengood s’est suicidé le 15 janvier Crédit : Facebook

Le vétéran du MPD, Jeffrey Smith, s’est suicidé trois jours seulement après l’émeute Crédit : Facebook