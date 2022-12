Le quatrième festival de Noël de polo recueille une “grande participation” malgré le temps froid – Shaw Local

POLO – Les organisateurs du Festival de Noël de Polo disent qu’il y a eu une “grande participation” pour le quatrième événement annuel, malgré le temps froid.

“C’est difficile pour moi de juger parfois parce que je cours partout, [but] dans l’ensemble, je pense que nous avons eu une bonne participation », a déclaré Megan White, secrétaire du comité du festival de Noël. “Dans l’ensemble, un autre succès.”

Selon WunderGround.com, les températures étaient dans les années 20 la plupart du 3 décembre, date à laquelle le festival a eu lieu. Parfois, la température descendait en dessous de 20 degrés Fahrenheit.

Les événements ont commencé à 8h30 et se sont poursuivis jusqu’à 20h environ

L’un des premiers événements a été le petit-déjeuner avec le Père Noël à la Faith United Methodist Church, où “beaucoup de beignets ont été mangés et des photos prises”, a déclaré White.

« J’aimerais saluer le Père Noël et Mme Claus », a-t-elle dit. «Nous savons que c’est une période chargée. Nous avons hâte de les avoir, et je pense qu’ils ont hâte de venir aussi. Ils sont tellement gentils.

Le Père Noël et Mme Claus sont réapparus à 17 h pour l’illumination de l’arbre de Noël communautaire dans le parc Paul au coin de la rue Mason et de l’avenue Division.

Les enfants ont apprécié de voir les Clauses arriver sur un grand camion de pompiers Polo, a déclaré White. Le carnaval d’hiver de Crossroads Community Church a également été un « énorme succès » auprès des enfants, a-t-elle déclaré.

Le salon de l’artisanat et des vendeurs a eu lieu cette année au Polo Community High School.

“Je pense que le nouvel emplacement nous a vraiment aidés avec plus d’espace”, a déclaré White. « Rien qu’en voyant quelques commentaires sur Facebook, ils ont été vraiment impressionnés par certains des fournisseurs uniques là-bas. Il y avait beaucoup d’arbres de Noël faits à la main et de décorations – ce genre de choses.

Plus d’entreprises ont été ouvertes cette année que par le passé, y compris certaines des entreprises les plus récentes, a-t-elle déclaré. Le Polo Area Senior Center est revenu à la programmation, et plus d’une douzaine d’arbres ont été décorés à l’intérieur, et il y a eu des animations musicales tout au long de la nuit, a déclaré White.

“C’était une bonne façon de se mettre dans l’esprit des fêtes”, a déclaré White.

Comme les années précédentes, les Cargill Horse & Wagon Rides ont été “un grand succès auprès de tout le monde”, a-t-elle déclaré. En parlant avec les Cargills, White a déclaré qu’ils avaient commenté à quel point il était agréable de faire des promenades dans les petites villes.

“Ils peuvent explorer certaines des maisons et des lumières décorées à l’avance et modifier en quelque sorte leur itinéraire”, a-t-elle déclaré.

Les visites historiques en tramway de Polo, dirigées par la Polo Historical Society, ont également attiré une bonne participation, a noté White. Il est prévu de ramener cela l’année prochaine, avec un itinéraire mis à jour mettant en évidence différents bâtiments et quartiers de la ville.

Kayla Blum, de Polo, a gagné 875 $ au tirage 60/40.

Concours de décoration de maison de vacances

La date limite pour participer au concours de décoration de maison de vacances a été prolongée jusqu’au 9 décembre, a déclaré White.

Toute entreprise ou domicile du district scolaire de Polo peut entrer. Les formulaires d’inscription et plus d’informations sont disponibles sur le site Web de la Chambre de commerce de Polo, PoloChamber.org.

Le vote communautaire aura lieu du 10 au 17 décembre, a déclaré White.