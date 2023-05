Le quatrième commandant du Jihad islamique palestinien meurt alors que les frappes aériennes israéliennes font au moins 20 morts | Nouvelles du monde

Un quatrième commandant du Jihad islamique palestinien a été tué dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza qui ont fait de jeunes enfants parmi les morts.

La mort d’Ali Ghali, qui était responsable de la force de lancement de roquettes du groupe militant, a porté à 25 le nombre de morts dans une série de frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de l’exclave.

Ghali est décédé lorsque son appartement a été touché tôt jeudi.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré à la radio de l’armée israélienne que deux autres militants avaient également été tués dans l’attaque et que le reste du bâtiment était resté intact.

« L’appartement a été ciblé de manière très précise », a déclaré M. Hagari. « J’espère que cela conduira à une réduction, un coup et une perturbation des capacités des fusées du Jihad islamique. »

Ali Ghali est le quatrième dirigeant militant du JIP à être tué dans des frappes aériennes israéliennes ces derniers jours. Photo : Forces de défense israéliennes



Selon les médias palestiniens, les frappes ont visé le dernier étage d’un immeuble d’un complexe résidentiel construit par le Qatar dans le sud de la bande de Gaza, tuant au moins deux personnes, dont le commandant.

Le Jihad islamique a déclaré que Ghali était responsable de son équipe de roquettes et membre de l’organe décisionnel de son groupe armé.

Les dernières violences sont les pires combats entre des militants israéliens et palestiniens à Gaza depuis des mois.

Cela survient à un moment de montée des tensions et de montée de la violence au cours de l’année écoulée en Cisjordanie.

Le bâtiment endommagé où le commandant du Jihad islamique palestinien Ali Ghali a été tué



Des Palestiniens inspectent les décombres d’une maison après qu’elle a été touchée lors d’une frappe. Photo : AP



Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 25 personnes avaient été tuées depuis le début des combats.

Pendant ce temps, l’armée israélienne a déclaré que 23 personnes avaient été tuées dans sa série de frappes aériennes.

Une chaîne de télévision égyptienne gérée par l’État a annoncé que l’Égypte, un médiateur fréquent entre les parties, avait négocié un cessez-le-feu.

Elle est intervenue après d’intenses combats mercredi lorsque des roquettes ont plu sur le sud et le centre d’Israël et que des frappes aériennes ont pilonné Gaza.

Mais avec la poursuite de la violence jusqu’aux premières heures de jeudi, il semble qu’aucune des deux parties ne recule.

Les conséquences d’une frappe sur Gaza. Photo : AP



L’armée israélienne dit qu’elle a ciblé les militants avec ce qu’elle dit être des frappes de précision, mais des enfants, dont un enfant de quatre ans, ont également été tués.

Hagari, le porte-parole militaire, a déclaré à la radio de l’armée qu’un quart des roquettes lancées au cours de cette série de combats sont tombées à Gaza, tuant au moins quatre personnes, dont une fille de 10 ans, deux de 16 ans et un de 51 ans. -vieil homme.

Les premières frappes aériennes israéliennes mardi qui ont déclenché l’échange de tirs ont tué trois hauts commandants du Jihad islamique palestinien (JIP) dans leurs maisons et au moins 10 civils – pour la plupart des femmes et des enfants.

Le JIP a déclaré que les morts comprennent également les épouses et certains des enfants des trois commandants.

Les Forces de défense israéliennes ont confirmé que les commandants tués étaient Khalil Bahitini, qui dirigeait les opérations islamiques dans le nord de Gaza, Tarek Azaldin qui aurait coordonné les attaques en Cisjordanie depuis Gaza et Jahed Ahman, un haut responsable du conseil militaire du groupe.

Les commandants Khalil Bahitini (L), Jahed Ahman et Tarek Azaldin ont été tués lors de frappes précédentes





Dans un discours télévisé aux heures de grande écoute mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’Israël avait porté un coup dur aux militants.

Mais il a averti : « Ce tour n’est pas terminé. »

« Nous disons aux terroristes et à ceux qui les envoient : nous vous voyons partout. Vous ne pouvez pas vous cacher, et nous choisissons le lieu et l’heure pour vous frapper », a-t-il dit, ajoutant qu’Israël déciderait également quand « le calme sera rétabli ». .

Photo prise dans le sud d’Israël montrant des roquettes tirées par le groupe militant palestinien Jihad islamique. Photo : AP



Israël a déclaré que ses frappes aériennes étaient une réponse à un barrage de tirs de roquettes lancés par le JIP la semaine dernière en réponse à la mort d’un de ses membres suite à une grève de la faim alors qu’il était détenu par Israël.

Signe que les deux parties ont tenté de faire preuve de retenue dans la violence, Israël a évité les attaques contre le groupe militant du Hamas au pouvoir, ciblant uniquement la faction plus petite et plus militante du Jihad islamique.

Le Hamas, quant à lui, semblait rester sur la touche.