LAS VEGAS: Rollie Worster a récolté 19 points, neuf rebonds, huit passes et trois interceptions pour mener les cinq partants de l’Utah State en marquant à deux chiffres et les Aggies ont battu UNLV 83-74 mercredi soir.

Neemias Queta, Justin Bean et Brock Miller ont ajouté 13 points chacun et Marco Anthony en a marqué 12 pour Utah State (13-5, 10-2 Mountain West). Bean a eu neuf rebonds et deux interceptions et Queta a attrapé huit rebonds et bloqué deux tirs.

David Jenkins Jr. a mené UNLV (6-7, 3-3) avec 29 points et Moses Wood a marqué 11.

L’UNLV a battu les Aggies 59-56 lundi.

