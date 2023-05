Le quartier rouge d’Amsterdam lance une interdiction de fumer de la marijuana

Les gens seront toujours autorisés à fumer à l’intérieur et sur les terrasses des cafés vendant de la marijuana.

Une interdiction de fumer de la marijuana dans les rues du quartier rouge d’Amsterdam est entrée en vigueur jeudi, dans le cadre d’une campagne de la première femme maire de la ville pour nettoyer la zone.

Des panneaux ont été affichés dans le quartier bordé de canaux connu pour ses maisons closes, ses clubs de sexe et ses cafés de marijuana, qui attirent des millions de touristes par an, mais sont une nuisance pour les résidents.

Les personnes surprises en train de violer l’interdiction risquent désormais une amende de 110 $.

La maire de la ville, Femke Halsema, a promis d’améliorer les conditions des travailleuses du sexe et de réduire la criminalité et la consommation excessive de drogues et d’alcool.

Des discussions sont en cours pour déplacer le tourisme sexuel et de la drogue hors du centre-ville, mais les habitants des lieux proposés comme alternatives s’y opposent.

Les gens seront toujours autorisés à fumer à l’intérieur et sur les terrasses des cafés vendant de la marijuana et du hasch dans le quartier et d’autres parties de la ville.

L’usage personnel de petites quantités de marijuana est toléré par les autorités néerlandaises.