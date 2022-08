Le quartier peut affecter les chances de concevoir d’un couple

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

“Il existe des dizaines d’études sur la façon dont l’environnement de votre quartier est associé à des résultats défavorables à la naissance, mais la période de préconception est fortement sous-étudiée d’un point de vue structurel”, a expliqué l’auteur de l’étude Mary Willis, chercheuse postdoctorale au Oregon State University’s College. de la santé publique et des sciences humaines.

Les personnes qui vivent dans des quartiers économiquement défavorisés sont environ 20% moins susceptibles de concevoir, par rapport aux personnes vivant dans des zones disposant de plus de ressources, ont déclaré les chercheurs.

Les chercheurs de l’Oregon ont analysé 6 356 individus américains dans les données recueillies de 2013 à 2019. Les participants étaient âgés de 21 à 45 ans et tentaient de concevoir sans l’aide d’un traitement de fertilité.

Les participants ont répondu aux questions sur cycle menstruel caractéristiques et l’état de la grossesse dans des sondages en ligne toutes les huit semaines pendant un an au maximum. L’étude a documenté 3 725 grossesses au cours de cette période.

Les chercheurs ont ensuite comparé les participants en fonction de leur score « indice de privation de zone », qui mesurait les ressources socio-économiques d’un quartier. L’équipe a mesuré ce score aux niveaux national et intra-étatique.

Selon les classements nationaux, celles des quartiers les plus défavorisés avaient 19 à 21 % de chances en moins de tomber enceinte par rapport à celles des quartiers les moins défavorisés. Sur la base des classements intra-étatiques, la réduction était de 23% à 25%.

“Le fait que nous voyions les mêmes résultats au niveau national et étatique montre vraiment que la privation du quartier peut influencer la santé reproductive, y compris la fertilité”, a déclaré Willis. Cependant, l’étude n’a trouvé qu’une association entre le revenu du quartier et les niveaux de fécondité, plutôt qu’un lien de cause à effet.