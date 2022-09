Le quartier historique du centre-ville d’Oswego reconnu dans le registre national des lieux historiques – Shaw Local

Le quartier historique du centre-ville d’Oswego (DOHD) a été officiellement inscrit au registre national des lieux historiques le 15 août. Le DOHD comprend des propriétés le long de la rue Main entre les rues Jackson et Washington.

Les bâtiments du quartier comprennent l’ancienne caserne de pompiers 11 d’Oswego et l’ancien bureau de poste d’Oswego, ainsi que d’autres propriétés institutionnelles et commerciales historiques. La période d’importance du district s’étend de 1845 à 1972 avec de nombreuses structures construites avec des styles architecturaux du milieu du XIXe siècle, de la fin de l’époque victorienne et de la fin des XIXe et XXe siècles.

« Faire en sorte que le quartier historique du centre-ville soit répertorié à l’échelle nationale est depuis longtemps l’un des objectifs du village d’Oswego », a déclaré le président du village, Parlier, dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec la reconnaissance et le maintien de l’histoire et du caractère du centre-ville d’Oswego.”

Une signalisation sera installée le long du DOHD pour désigner officiellement la zone comme faisant partie du Registre national des lieux historiques.

Le registre national des lieux historiques est la liste officielle des États-Unis des bâtiments, structures, sites, objets et quartiers historiques dignes de préservation. Le registre national fournit une reconnaissance formelle de l’importance architecturale, historique ou archéologique d’un bien. Il identifie également les propriétés historiques à des fins de planification et garantit que ces propriétés seront prises en compte dans la planification des projets financés par l’État ou le gouvernement fédéral. L’inscription au registre national encourage la préservation des propriétés historiques grâce à la sensibilisation du public, aux incitations fiscales fédérales et étatiques et aux subventions. L’inscription au registre national n’impose aucune obligation ou restriction à l’utilisation, au traitement, au transfert ou à la disposition de la propriété privée.