Le quartier historique de West Maui a survécu à un incendie de forêt meurtrier alors que les habitants de Lahina évaluent les dégâts – NBC Los Angeles

Shaun « Buge » Saribay avait envie d’abandonner. Des heures de lutte contre les incendies de fortune avec des tuyaux d’arrosage et des seaux d’eau à travers Lahaina n’ont pas empêché les flammes de consumer sa maison, ses propriétés locatives et des milliers d’autres structures dans sa ville natale bien-aimée.

Épuisé, sale et délirant, il a quand même continué, pédalant sur un vélo qu’il a trouvé pendant la nuit apocalyptique du 8 août vers un quartier de Lahaina qu’il était déterminé à sauver comme symbole du patrimoine durable d’Hawaï.

Bien que les autochtones hawaïens, dont Saribay, vivent dans tout Lahaina, les villages de Leiali’i sont la seule communauté de l’ouest de Maui exclusivement réservée aux Hawaïens. Faisant partie d’un programme adopté par le Congrès en 1921 pour donner aux peuples autochtones d’Hawaï des terres sur lesquelles vivre, Leiali’i et d’autres communautés dites familiales sont devenues non seulement la clé de l’autosuffisance économique, mais également des réserves de culture et de traditions hawaïennes.

Seules deux des 104 maisons du quartier ont été détruites par l’incendie, un immense soulagement au milieu d’une catastrophe qui a détruit plus de 2 000 bâtiments et tué au moins 97 personnes. De nombreux colons ont accueilli des amis et des parents qui avaient perdu leur maison à proximité. Certaines maisons ont été endommagées par la fumée. L’eau dans le quartier, comme dans une grande partie de Lahaina, reste impropre à la cuisson ou à la consommation.

« Une grande partie de Lahaina a brûlé », a déclaré Saribay dans Hawaii Pidgin. « Nous n’avons pas besoin de perdre les maisons hawaïennes. »

Les communautés familiales à travers l’État, également appelées maisons hawaïennes, représentent l’un des avantages les plus précieux dont disposent les personnes d’ascendance hawaïenne : des terres presque gratuites.

Ceux qui ont au moins 50 % de sang hawaïen peuvent demander un bail de 99 ans pour 1 $ par an. Il y a environ 29 000 personnes sur une liste d’attente pour des baux de terrains résidentiels ou agricoles de 99 ans.





Photo AP/Marco García Les ruines d’une maison détruite par un incendie de forêt meurtrier en août se trouvent à l’extérieur des limites d’une communauté hawaïenne à Lahaina, Hawaï, le vendredi 1er septembre 2023.

Sachant que de nombreux Hawaïens sont morts en attendant un bail, Saribay a tenté de sauver Leiali’i.

« Combien de temps les Hawaïens attendaient Hawaiian Homes ? Des années d’étouffement », a déclaré le résident de longue date de Lahaina. « De nombreuses années. »

L’incendie qui a ravagé Lahaina était pour l’essentiel éteint en milieu de matinée du 9 août. Mais il menaçait toujours les maisons de Leiali’i lorsque Saribay et un groupe de ses locataires sont arrivés dans la communauté de Lahaina, âgée de 16 ans.

La plupart des habitants ont été évacués alors que les incendies provoqués par le vent se propageaient depuis les flancs des collines et encerclaient le quartier, qui est l’un des lotissements les plus récents développés par le Département des Terres Nationales Hawaïennes.

Saribay, qui a retransmis ses actions en direct pendant des heures sur Instagram, s’est concentré sur les flammes qui ont détruit une maison juste à l’extérieur de Leiali’i. Son groupe a raccordé des tuyaux d’arrosage et il a démoli la clôture d’un fermier pour empêcher le feu de pénétrer dans la communauté, a-t-il déclaré.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure les efforts de Saribay et d’autres ont contribué à la survie du quartier.

Certains résidents l’attribuent à une combinaison de facteurs. Parmi eux, il y a la volonté des habitants comme Saribay de risquer leur vie pour combattre les flammes ; l’utilisation de matériaux de construction plus récents et plus résistants au feu, tels que les revêtements composites, que ceux utilisés dans les quartiers plus anciens de Lahaina ; les lignes électriques souterraines, qui ne se brisaient pas et ne produisaient pas d’étincelles sous l’effet des vents violents comme le faisaient les poteaux électriques en surface ; et la grâce de « akua », qui signifie en hawaïen une force divine ou spirituelle.

Keola Beamer, un célèbre guitariste slack key qui vit à Leiali’i, a trouvé une signification dans le nom du quartier. « Lei » peut signifier guirlande en hawaïen et « alii » fait référence aux chefs ou à la royauté.

« Nous pensons que nos ancêtres se sont donnés la main et ont formé un lei d’alii autour de nos maisons, nous protégeant des flammes qui ont suivi », a déclaré Beamer. « Cela nous a sauté dessus. »

La maison que Saribay a aidé à protéger en abattant une clôture appartient à Archie Kalepa, un surfeur bien connu, sauveteur, voyageur polynésien et partisan du canoë-surf traditionnel hawaïen. Dans les jours qui ont suivi, la maison est devenue une plaque tournante de distribution de matériel de secours, notamment de générateurs, de produits de nettoyage et de nourriture en conserve.

Les travailleurs du Département des Terres Hawaïennes ont érigé un écran noir temporaire pour protéger la maison de Kalepa de toute poussière potentiellement toxique qui pourrait s’échapper d’une maison qui a brûlé juste à l’extérieur des limites de la propriété.

La tragédie aurait été aggravée si la ferme avait également brûlé, a déclaré Kalepa.

« Si les Hawaiian Homes n’avaient pas existé, toutes ces familles – qui, pour la plupart, appartiennent à neuf, dix, douze, quinze générations de Lahaina – auraient disparu », a-t-il déclaré. « Leur généalogie… leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils sont tous là. Et cela aurait été perdu.

L’épouse d’Archie Kalepa, Alicia, se trouvait de l’autre côté de Maui lorsque l’incendie a éclaté. Elle a d’abord appris que la ferme avait brûlé : « Ma fille et moi avons juste commencé à crier et à pleurer. »

Pendant des heures jusqu’au matin, ils ont alterné entre crises de larmes et sommeil agité, garés au bord de la route, coincés dans les embouteillages. Incapable d’entrer à Lahaina, Alicia Kalepa a envoyé ses jumelles de 17 ans par bateau pour vérifier la propriété familiale. Ce n’est que lorsque les filles sont revenues en empruntant une route étroite et sinueuse au nord de Lahaina qu’elle a obtenu la confirmation que la grande majorité des habitants de Leiali’i étaient indemnes.

« J’étais tellement soulagée, mais en même temps j’étais tellement triste pour beaucoup de mes amis », a-t-elle déclaré. « Mes sœurs hula qui ont perdu leur maison. »

Certains habitants éprouvent un sentiment de culpabilité.

« Ceux d’entre nous qui ont survécu avec leurs maisons, vous savez, nous ressentons un petit sentiment de culpabilité de survivant », a déclaré Beamer. « Pourquoi nous? »

Les deux locataires qui ont perdu leurs maisons parlent de reconstruction, a déclaré Randy Awo, le commissaire hawaïen des maisons de Maui.

Peu de temps après l’incendie, l’inquiétude s’est répandue selon laquelle Lahaina serait reconstruite en un refuge tropical pour les étrangers fortunés, mettant ainsi à l’écart les Hawaïens et autres habitants de longue date.

Archie Kalepa considère la survie de Leiali’i comme un témoignage de la résilience du peuple hawaïen – « la racine et l’âme de cet endroit » – et de la nécessité de trouver des moyens pour les Hawaïens de prospérer malgré le coût de la vie extrêmement élevé à Hawaï.

« Parce que quand on y pense vraiment, Hawaï n’a jamais été à vendre », a déclaré Kalepa. « Hawaiian Homes en est un parfait exemple. Vous n’êtes pas propriétaire de cette terre.