Le quartier des divertissements de Tradition est en préparation, avec d’autres restaurants en route

Un quartier de divertissement traditionnel est en préparation avec davantage de restaurants, de magasins et de lieux en cours de route à Port Sainte-Lucie. La ville de Port St. Lucie a autorisé l’intention de négocier un accord d’achat et de vente avec des promoteurs de South Floria lors d’une réunion il y a deux semaines. “Tous les résidents veulent plus d’endroits où sortir pour dîner, se divertir avec leurs enfants, avec leur famille. Et c’est ce que nous faisons”, a déclaré Gustavo Lumer, propriétaire et PDG de Lumer Real Estate à Miami, à WPBF 25 News. “Des milliers et des milliers de foyers s’installent dans la région et, avec notre entreprise, nous nous spécialisons dans le commerce de détail et le divertissement”, a-t-il ajouté. Lumer travaille sur trois sites dans Tradition, avec le premier emplacement près d’Innovation Way et SW Village Pkwy. Le plan pour le terrain de 5,5 acres est d’ouvrir l’Outback Steakhouse, le First Watch, le Bonefish Grill et un quatrième restaurant non divulgué. “C’est le début d’une série de propriétés différentes que nous apportons du divertissement dans la région”, a déclaré Lumer. Le deuxième site se trouve près de SW Village Pkwy et de la I-95, avec d’autres restaurants en route. Lumer a déclaré que le terrain faisait près de 20 acres. Il se trouve juste à côté d’un autre projet de développement, le « Projet Everest », pour une installation industrielle pouvant atteindre 1,9 million de pieds carrés. Quant au troisième site de Lumer sur lequel il travaille, il a déclaré que c’était un mystère pour le public pour l’instant. “Il y en a un tiers que nous ne pouvons pas divulguer pour le moment, mais il est encore plus grand, et nous apportons beaucoup d’opportunités de divertissement, beaucoup d’opportunités sportives, et ça va être magnifique”, a déclaré Lumer. De nombreux résidents de Port St. Lucie ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience de pouvoir disposer de davantage d’options dans le quartier des divertissements. “La plupart d’entre nous voyagent hors de West Palm ou même d’Orlando simplement pour sortir dans une variété de restaurants… donc c’est incroyable”, a déclaré Thelma Jackson, une résidente, à WPBF 25 News. “Je suis nouvelle dans la région et je vis un peu plus à l’ouest d’ici. Donc, avoir quelque chose de local serait certainement bénéfique”, a-t-elle ajouté. Et à seulement quelques kilomètres du quartier des divertissements se trouve un nouveau restaurant de soul food qui vient d’ouvrir ses portes le mois dernier. Hank Morrison, 19 ans, gère le restaurant Soul Food de Nana Morrison dans Tradition, une entreprise familiale. “Même si la tradition s’est développée… Il n’est pas courant de voir de la soul food en Floride, en particulier dans la région de Port St. Lucie”, a déclaré Morrison à WPBF 25 News. ” C’est donc agréable d’apporter une nouvelle ambiance à la région. “ “Depuis que nous sommes ouverts, beaucoup de gens viennent chaque jour”, a-t-il ajouté. Quant au projet Entertainment District, Lumer a déclaré qu’il espérait que la construction commencerait dans quelques mois.