La dernière des lois controversées sur le lock-out de Sydney, introduite il y a six ans à la suite d’une campagne d’hystérie dans les journaux et à la télévision sur la violence alimentée par l’alcool, sera supprimée de Kings Cross le mois prochain.

La décision entre en vigueur le 8 mars dans le cadre d’une tentative du gouvernement NSW de relancer l’économie nocturne de la région, qui a été durement touchée par la pandémie.

Les lois fermant les établissements de boissons à partir de 1h30 du matin ont été supprimées des sites du CBD de Sydney en janvier de l’année dernière, mais sont restées à Kings Cross.

À partir du 8 mars, de l’alcool peut être servi dans la Croix jusqu’à 3h30 du matin, ce qui donne aux clients deux heures supplémentaires de boisson et de divertissement.

Sur la photo: Kings Cross

Sur la photo: rues désertes de Kings Cross

Les restrictions sur les boissons, les shots, les cocktails à prix réduit et les verres en verre après minuit disparaîtront également, tout comme l’exigence d’un service responsable des alcools marshalls et de la surveillance CCTV.

Les lois ont été introduites en 2014 après la mort de Thomas Kelly, 18 ans, qui a été tué dans une attaque à un coup alors qu’il marchait dans une rue de Kings Cross.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que les changements stimuleraient les emplois et revitaliseraient le quartier autrefois tristement célèbre de Kings Cross.

«Kings Cross s’est considérablement transformé depuis que ces lois ont été introduites il y a plus de six ans», a-t-elle déclaré mardi au Sydney Morning Herald.

« Le quartier est maintenant bien placé pour continuer à évoluer vers un style de vie dynamique et une destination culturelle avec un mélange varié de petits bars, de salles de concert et de restaurants. »

Sur la photo: rassemblement de protestation à Sydney contre les lois

Après avoir examiné les lois sur le lock-out en 2019, le comité parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud a constaté que l’État pourrait ainsi renoncer à 16 milliards de dollars d’activité économique.

Le député indépendant de Sydney Alex Greenwich, dont l’électorat comprend Kings Cross, a salué le changement.

« L’harmonisation des conditions d’octroi de licence avec le reste du quartier central des affaires de Sydney et d’Oxford Street est attendue depuis longtemps et apportera de l’espoir aux entreprises qui ont fait des choses difficiles », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Les villes du monde ne disent pas aux gens quand aller dormir, elles les aident à passer une nuit amusante et sûre.

Beaucoup de choses ont changé depuis 2014, lorsque les lock-out ont été introduits pour la première fois, a-t-il ajouté.

«Les granges à bière ouvertes 24h / 24 ont disparu et une offre de restauration, de petit bar et de divertissement plus sophistiquée est prête à prospérer», a-t-il déclaré.

«Kings Cross est bien placé pour avoir un avenir sûr et dynamique.

Sur la photo: dans une discothèque Cross