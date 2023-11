Le quartier des affaires de Paris se tourne vers les étudiants pour remplacer les travailleurs

Alors que les entreprises réduisent leurs espaces de bureaux alors que le travail à domicile reste populaire, le plus grand quartier d’affaires d’Europe se tourne vers les étudiants pour combler le vide laissé par les travailleurs.

Une cinquantaine d’établissements d’enseignement se sont installés à La Défense, qui abrite des gratte-ciel de verre et de métal et une immense arcade moderniste à la périphérie ouest de Paris.

Les confinements liés au Covid ont vidé les bureaux et, comme la plupart des entreprises autorisent toujours leurs employés à travailler partiellement à domicile, le nombre d’employés travaillant dans les bureaux ne s’est jamais complètement rétabli dans les quartiers d’affaires du monde entier.

Le mouvement du travail à domicile a contribué aux problèmes financiers qui ont conduit au dépôt de bilan cette semaine de la start-up américaine de bureaux partagés WeWork.

Même si les taux d’occupation ont relativement bien résisté à La Défense, le quartier aura davantage de bureaux à pourvoir grâce à un certain nombre de nouveaux bâtiments en construction.

Le quartier d’affaires s’est efforcé de séduire les petites et moyennes entreprises tout en se tournant également vers les écoles pour diversifier sa clientèle et animer un quartier qui abrite des banques, des assurances et de l’énergie.

“Les universités sont présentes à La Défense depuis longtemps, mais cela s’est beaucoup accéléré ces 10 à 15 dernières années”, a déclaré Pierre-Yves Guice, directeur de Paris La Défense, un établissement public qui gère le quartier d’affaires.

Depuis quelques mois, le quartier affiche sa “volonté d’achever sa transformation en un lieu de vie et d’activité étudiante”, a indiqué M. Guice.

Quelque 70 000 étudiants considèrent désormais La Défense comme leur campus.

Les dernières arrivées sont des écoles privées d’autres régions françaises spécialisées dans le management et le commerce et qui souhaitent planter leurs drapeaux dans la capitale.

“C’est La Défense ou rien parce que c’est là que se trouvent les entreprises, être le premier quartier d’affaires d’Europe, c’est important”, estime Florence Legros, directrice d’ICN Business School.

L’école, basée à Nancy (est), a ouvert son campus de La Défense en 2018.

Les étudiants voient la même attirance.

“Mon objectif est de travailler dans les banques, donc je n’ai pas hésité. J’ai tout de suite choisi La Défense”, Matteo Buonamici, 24 ans, étudiant italien à l’IESEG.

“Paris est bien plus important pour le CV”, a-t-il déclaré.

Le campus principal de l’IESEG se trouve à Lille, dans le nord de la France, mais son logo figure sur un bâtiment à côté d’une tour abritant le géant bancaire français Société Générale.

“Nous sommes venus ici pour être plus proches des entreprises, et avoir plus de visibilité en termes de recrutement d’étudiants et de partenariats internationaux”, explique Caroline Roussel, directrice de l’IESEG, présente à La Défense depuis 2008.

Omnes Education, qui fédère 15 établissements d’enseignement supérieur, a ouvert son campus de La Défense en septembre 2022, avec également pour objectif de rapprocher ses étudiants des entreprises.

“Quand les étudiants sont en classe, ils peuvent voir les managers travailler à travers les fenêtres opposées”, explique Christophe Boisseau, directeur de l’ESCE.

Il a dit qu’il y avait un « effet d’imitation » à mesure que les étudiants s’assimilent à la culture d’entreprise.

Caroline Nachtwey de l’agent immobilier commercial CBRE a déclaré que le fait d’être dans le quartier des affaires améliore les perspectives d’emploi pour les étudiants mais est également avantageux pour les écoles car les loyers sont légèrement moins chers qu’au centre de Paris.

Les propriétaires d’immeubles de bureaux ont accueilli favorablement l’afflux d’écoles, car trouver de nouveaux locataires est devenu plus difficile depuis la pandémie.

Les écoles “sont des acteurs très sérieux qui concluent des contrats à long terme et paient à temps”, a déclaré Nachtwey.

Mais le quartier doit encore s’adapter.

“Il manque des éléments pour que ce soit un véritable campus offrant une gamme complète d’expériences et de services aux étudiants que les écoles pourraient légitimement souhaiter”, a déclaré Guice.

La cafétéria universitaire subventionnée la plus proche se trouve dans une commune voisine.

Il existe également peu d’établissements dans la région qui s’adressent aux étudiants disposant d’un budget étudiant. Rares sont ceux qui séjournent à La Défense pour prendre un verre après les cours.

“Les installations sportives, la restauration, les lieux de détente et le logement sont les quatre problématiques à aborder”, a déclaré Guillaume de Rendinger, directeur du campus de l’IESEG de La Défense.

Les écoles tentent de fournir elles-mêmes certaines installations.

En plus des salles de classe connectées de pointe, le bâtiment d’Omnes Education à La Défense propose une cafétéria, un espace de loisirs avec jeux d’arcade et tables de ping-pong, de nombreux canapés pour se détendre et des terrasses extérieures.

Les logements étudiants sont également rares, mais le quartier n’attire pas beaucoup d’étudiants pour le moment.

“Je ne voudrais pas vivre à La Défense même si je le pouvais”, déclare Chloé Gaillard, étudiante à l’ESCE.

“Il n’y a pas de vie ici”, déclare Carla Albiges, une autre étudiante de l’ESCE, avant de se précipiter dans le gratte-ciel pour aller en cours.