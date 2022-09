Le quartier de luxe de Meghan Markle et du prince Harry ciblé par un gang criminel sophistiqué de style Bling Ring

La ville natale californienne du PRINCE Harry et de Meghan Markle a été la cible de “gangs de vol sophistiqués hors de la région” spécialisés dans les crimes contre les biens de grande valeur.

Pour lutter contre la menace, le département du shérif de Santa Barbara installe six caméras de reconnaissance de plaques d’immatriculation autour du hotspot de célébrités Montecito, où le duc et la duchesse vivent dans un manoir de 14 millions de dollars – plus 19 autres dans la région.

Un gang criminel de style Bling Ring cible la ville natale du prince Harry et de Meghan Markle en Californie

Meghan et Harry ont déménagé à Montecito à l’été 2020

Les autorités locales prennent des précautions supplémentaires pour protéger le manoir de Montecito Crédit : BackGrid

Rachel Lee a fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé qu’elle serait la chef du groupe de cambrioleurs “Bling Ring” 1 crédit : LAPD

Wendy Feldman est une experte en crise qui a conseillé Rachel Lee, co-conspiratrice du Bling Ring, avant qu’elle n’aille en prison. Crédit : Wendy Feldman

Certains membres du Bling Ring prennent la parole dans un nouveau documentaire

Les stars qui vivent dans la région incluent Adam Levine de Maroon 5 et sa famille; Katy Perry, Orlando Bloom et leur fille ; Ellen DeGeneres, Ariana Grande, Rob Lowe, le gourou de la musique Scooter Braun et la légende de Friends, Jennifer Aniston.

L’association Montecito a envoyé un e-mail aux habitants, y compris Harry et Meghan, disant que les caméras seraient installées “en réponse au crime contre les biens de grande valeur que nous avons connu récemment”.

L’avertissement ajoutait: “Ces crimes sont commis par des gangs de vol sophistiqués hors de la zone.”

Le but des caméras solaires, qui coûtent 2 500 dollars chacune, est de voir qui se trouvait dans la zone lorsqu’un crime aurait été commis.

Ils participeront également aux recherches de personnes disparues, aux mandats actifs, aux véhicules volés et à d’autres enquêtes dans le cadre d’un procès d’un an.

Les caméras de haute technologie peuvent identifier la marque, le modèle et la couleur d’un véhicule et même reconnaître si la voiture présente des bosses ou des dommages.

Ils ne seront pas utilisés pour la reconnaissance faciale et ne pourront pas identifier les individus. Les caméras ne peuvent pas non plus être utilisées pour le contrôle de la circulation.

Les données qu’ils collectent seront stockées pendant 30 jours, après quoi les informations sont automatiquement supprimées et ne sont pas accessibles aux forces de l’ordre.

Craig Bonner, sous-shérif du comté de Santa Barbara, a déclaré lors d’une réunion en ligne des habitants : “Nous avons eu quelques problèmes avec les cambrioleurs professionnels entrant dans la communauté de Montecito.

“Nous voulons que ces caméras soient opérationnelles le plus rapidement possible pour capturer ces personnes au fur et à mesure qu’elles entrent et sortent de la région.

“Ils ont une capacité éprouvée à aider les enquêteurs à résoudre efficacement les crimes en fournissant des pistes sur les véhicules qui se trouvaient dans une zone au moment où un crime est commis.

“Ils aident à accélérer les enquêtes et sont un multiplicateur de force ; ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu’il pleuve ou qu’il vente.

“Cela n’implique pas de reconnaissance faciale, et les données seront supprimées après 30 jours, sauf si cela fait partie d’une enquête.”

Le Sun a révélé en juillet que les flics avaient été alertés de deux alertes d’intrus au manoir de Harry et Meghan en seulement 12 jours.

Le couple et leurs deux enfants – Archie, trois ans et Lilibet, un an – auraient été chez eux à Montecito lorsque les alarmes ont été déclenchées.

Les dossiers de la police de Santa Barbara ont montré que des flics se sont précipités vers la maison le jour de l’anniversaire de mariage de Harry et Meghan, le 19 mai, à 17 h 44 pour un rapport d’intrus.

Ils ont répondu à une deuxième alerte d’intrusion le 31 mai à 15 h 21 – quelques heures seulement avant que le couple ne prenne un jet privé pour la Grande-Bretagne pour le jubilé de platine de la reine.

L’année dernière, The Sun a également révélé comment un intrus arrêté sur le terrain de la propriété de neuf chambres avait déjà été reconnu coupable d’une attaque qui avait laissé un homme avec un os cassé au visage.

Nickolas Brooks a admis qu’il était peut-être “défoncé” lorsqu’il a été surpris après avoir pénétré dans la propriété la veille de Noël et le lendemain de Noël en 2020.

En juillet, Harry a été autorisé à intenter une action devant la Haute Cour du Royaume-Uni contre le gouvernement au sujet de ses dispositions en matière de sécurité.

Il a ensuite intenté une deuxième action en justice contestant la décision de ne pas le laisser payer pour sa propre sécurité après que lui et Meghan aient décidé de se retirer en tant que membres actifs de la famille royale.