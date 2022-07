Le quartier de Joliet a connu son premier Porch and Park Music Fest – Shaw Local

Tim Placher de Joliet s’est bâti la réputation d’organiser des événements musicaux collaboratifs qui mettent en valeur les talents locaux.

Placher n’est pas payé. Il aime juste créer des “choses sympas et communautaires” qui mettent en valeur les talents et les artistes locaux, a-t-il déclaré dans un e-mail.

Le plus récent événement musical communautaire de Placher – Porch and Park Music Fest – s’est tenu samedi au Preservation Park à Joliet, dans l’ancienne maison mère de l’Université de St. Francis (qui abrite maintenant les bureaux de l’USF) et les porches de trois maisons de la cathédrale Saint-Raymond de Joliet. quartier.

De 14h à 17h, des musiciens ont joué sur les porches : Crooked Tails Duo, i.am.james, Cheryl Rodey, Tom Maslowski, Wonky Tonk, Alex Hoffer, Anne Hatfield et Max Dunne, Ellis Wright et Laney Jones.

Laney Jones se produit sur un porche le long de Western Avenue. Le quartier historique d’Upper Bluff a accueilli le Porch & Park Music Fest mettant en vedette une variété d’artistes musicaux à cinq endroits différents, le samedi 30 juillet 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Les participants se sont promenés de cour en cour pour écouter les performances. Ils se sont rassemblés en petits groupes sur le trottoir, certains debout, d’autres assis sur des chaises de jardin qu’ils avaient apportées. Certains ont amené leurs enfants. Quelques-uns avaient des chiens bien élevés en laisse.

Anne Magosky de Lockport s’est arrêtée sur le trottoir avec son mari Cean Magosky pour tout louer – du temps doux et ensoleillé aux artistes musicaux. Cean était d’accord avec elle.

« C’est fait pour un très bel après-midi, dit-il.

Brian Zettergren de Joliet et Marissa et Paul Chovanec de Joliet étaient assis en face d’un porche sur Western Avenue, avec leurs glacières. profitant “juste d’une journée parfaite”, a déclaré Paul. Marissa a déclaré avoir vu des voisins qui lui avaient manqué pendant la pandémie.

“C’est agréable de voir des gens sortir”, a déclaré Marissa.

Un groupe de personnes passe d’un acte musical à un autre le long de Western Avenue. Le quartier historique d’Upper Bluff a accueilli le Porch & Park Music Fest, mettant en vedette une variété d’artistes musicaux à cinq endroits différents, le samedi 30 juillet 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Bettie Komar de Joliet a facilement accepté lorsque Placher lui a demandé d’accueillir des musiciens sur son porche.

“Nous aimons faire partie du quartier et nous aimons promouvoir le quartier et les activités ici”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle aime beaucoup la musique. “Mon mari a été musicien pendant des années.”

Christine Dunham de Channahon est heureuse que Komar l’ait fait.

“C’est tellement gentil de la part de ces personnes de faire don de leurs porches et de leurs belles maisons pour ce merveilleux événement”, a déclaré Dunham.

i.am.james, à gauche, avec Lebo se produit sur un porche le long de Western Avenue. Le quartier historique d’Upper Bluff a accueilli le Porch & Park Music Fest mettant en vedette une variété d’artistes musicaux à cinq endroits différents, le samedi 30 juillet 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Deb Yirku de Plainfield et ses amis ont apporté des chaises de jardin et se sont déplacés de porche en porche, profitant du temps, de la musique folklorique et de la bonne compagnie, a-t-elle déclaré.

Vickie Haire de Joliet a déclaré que la musique “douce et paisible” était parfaite, alors que la musique rock n’aurait peut-être pas aussi bien fonctionné, a déclaré Haire.

“Celui qui a organisé cela est un génie”, a déclaré Haire.

À 17 h 30, des musiciens se sont produits au Preservation Park et des artistes locaux ont présenté leur talent. Le groupe de rock local Arbor Creek a clôturé la soirée avec succès avec sa musique originale, a déclaré Placher.

Placher, qui a récemment pris sa retraite en tant que directeur de chorale et professeur de musique à Drauden Point Middle School à Plainfield, était ravi dimanche matin que sa vision soit une réalité réussie.

“Pendant qu’il se déroulait, j’étais ravi de le voir fonctionner dans la vraie vie”, a-t-il déclaré.

Lewis Achenbach peint au parc pour le concert du soir au Preservation Park. Le quartier historique d’Upper Bluff a accueilli le Porch & Park Music Fest mettant en vedette une variété d’artistes musicaux à cinq endroits différents, le samedi 30 juillet 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Placher a commencé à organiser des événements musicaux en 2017 au Chicago Street Pub à Joliet. Lorsqu’il est devenu trop grand pour ce lieu, il a créé le “Tim Placher All-Stars”, un événement organisé au Rialto Square Theatre de Joliet.

Son “Tim Placher’s Rock ‘n’ Roll Songbook, Plus!” début 2020, présentait 30 musiciens avec 17 chanteurs différents, une section de cuivres, des violonistes, une chorale de 70 élèves de la Drauden Point Middle School à Joliet. « A Shamrockin’ Good Time » de Placher en mars comprenait 30 musiciens, chanteurs et danseurs irlandais. Placher a organisé les deux événements au Rialto.

En 2021, Project Acclaim a décerné à Placher son prix Rev. James E. Allen pour le service à la communauté.

La présidente du projet Acclaim Jayne Bernhard, à gauche, et le membre Quinn Adamowski ont remis le prix du révérend James E. Allen au professeur de musique du Drauden Point Middle School, Tim Placher, pour l’honorer de ses efforts passionnés pour promouvoir la musique locale. Le directeur de Drauden Point, Kai Freeman, à droite, a aidé à surprendre Placher avec le prix. Placher a pris sa retraite à la fin de l’année scolaire 2021-2022. (Photo fournie)

Comme ses anciens événements, Placher’s n’a pas choisi au hasard son emplacement pour le “Porch and Park Music Fest”.

Dans un e-mail, Placher a déclaré qu’il avait grandi dans la région de Glenwood, près de l’école primaire de Farragut, où Placher a fréquenté la maternelle. Il a de bons souvenirs du district de Joliet Park qui organisait un programme de camp de jour dans la région maintenant connue sous le nom de Preservation Park et de la Joliet Prep Softball League qui y jouait au ballon les nuits d’été.

“C’était un immense lieu de rassemblement de quartier”, a déclaré Placher dans l’e-mail. « Nous sommes encore un peu chagrinés par ce belvédère qu’ils ont mis en plein milieu de notre terrain de baseball. “Mais maintenant, ce belvédère est devenu un autre lieu de rassemblement pour les concerts d’été.”

Les mélomanes emballent la pelouse le long de Western Avenue pour écouter Any Jones jouer. Le quartier historique d’Upper Bluff a accueilli le Porch & Park Music Fest mettant en vedette une variété d’artistes musicaux à cinq endroits différents, le samedi 30 juillet 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Placher a déclaré que sa mère et sa grand-mère avaient fréquenté l’ancienne Académie St. Francis lorsqu’elle était hébergée dans le bâtiment Tower Hall de l’Université de St. Francis. Et Placher, sa mère et sa sœur sont toutes des anciennes élèves de l’Université de St. Francis.

“Tous les enfants du quartier ont fait du vélo sur le campus de St. Francis, juste après le porche arrière de la maison mère que nous utilisons”, a déclaré Placher dans l’e-mail. « Et chaque enfant–St. Ray’s et Farragut ont fréquenté le magasin de l’école Roth à Glenwood et Wilcox, également l’un de nos sites de porche. C’est donc amusant pour moi de pouvoir créer un nouvel événement en plein milieu de notre ancien port d’attache.