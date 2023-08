Le quartier de Disney n’était pas propre, mais nous voyons des preuves que le plan du PDG Bob Iger fonctionne

Disney (DIS) a publié les résultats du troisième trimestre fiscal après la cloche de clôture mercredi, et ce fut un autre trimestre mitigé, même contre de faibles attentes. Pourtant, il y avait suffisamment de poches d’optimisme dans le plan de restructuration et la stratégie de streaming de l’entreprise pour croire que le redressement du PDG Bob Iger fonctionne. Wall Street semble d’accord. Les revenus ont augmenté d’environ 4 % en glissement annuel pour atteindre 22,33 milliards de dollars, manquant les attentes des analystes de 22,5 milliards de dollars, selon l’estimation consensuelle compilée par Refinitiv. Le bénéfice par action a chuté de 5,5 % sur une base annuelle à 1,03 $, dépassant les prévisions de 95 cents. Les inquiétudes concernant le troisième trimestre fiscal persistent depuis que Disney a annoncé son deuxième trimestre il y a environ trois mois. À la clôture de mercredi, le titre avait perdu 13,5 % au cours de cette période et se situait juste au-dessus du seuil de rentabilité pour l’année. Alors peut-être qu’un peu d’espoir pour l’avenir était bon pour la pop, avec des actions en hausse de plus de 2 % dans les échanges après les heures normales de bureau à environ 90 $ par action. DIS YTD montagne Performances de Disney YTD Conclusion Nous disons depuis des mois qu’il ne faut pas attendre grand-chose de Disney au cours du dernier trimestre, car les redressements et les plans de restructuration nécessitent du temps et de la patience pour voir les récompenses, mais nous avons été ravis de voir Disney dépasser le plus bas bar. Alors que les principaux résultats montrent que Disney a manqué le nombre total d’abonnés Disney +, le bon récit est de se concentrer sur la croissance des abonnés principaux et du revenu moyen par utilisateur (ARPU) et d’ignorer la baisse du sous-nombre au service Hotstar en Inde puisque ceux-ci sont abonnés aux calories vides. Tout aussi important, les pertes totales de l’activité Direct-to-Consumer (DTC) se sont réduites, ce qui nous donne l’optimisme que les pertes continueront à se réduire au cours des 12 prochains mois et atteindront la rentabilité d’ici la fin de l’exercice 2024. Les parcs restent un élément à surveiller et ce que Disney a dit mercredi soir à propos du tourisme en Floride est cohérent avec ce que nous avons appris des agences de voyage cette saison des revenus – que les voyages internationaux sont résilients mais que les vols intérieurs se sont atténués. L’activité des parcs, cependant, reste un moteur de profit pour l’entreprise et nous sommes encouragés par la façon dont elle continue de performer au-dessus des niveaux de 2019. Après s’être échangées légèrement plus bas au début des échanges après les heures normales de bureau, les actions de Disney se sont rapidement inversées et ont grimpé alors que le directeur financier par intérim, Kevin Lansberry, a déclaré que la société s’attend à ce que le chiffre d’affaires total et le résultat d’exploitation de la société sur l’ensemble de l’année augmentent à un chiffre élevé en pourcentage. Le consensus actuel prévoyait que le bénéfice d’exploitation de Disney augmenterait de 3%, ce qui impliquerait que Disney est plus rentable que ce que les analystes lui attribuent actuellement. Cela peut être dû en partie à la baisse des dépenses de contenu liées à la grève des écrivains et acteurs hollywoodiens, ainsi qu’à des dépenses en capital légèrement inférieures aux prévisions précédentes. Mais nous pensons que c’est aussi un signe que le vaste plan de restructuration et de réduction des coûts de Disney – qui est en passe de dépasser l’objectif initial de 5,5 milliards de dollars – fonctionne. Nous continuons de croire au plan d’Iger pour redonner à Disney sa gloire, mais nous reconnaissons également que notre objectif de prix actuel a été trop optimiste quant à une solution rapide. En conséquence, nous abaissons notre objectif de prix à 120 $ au lieu de 140 $. Nous conservons notre note 1 sur le stock. Commentaire trimestriel En commençant par l’activité de streaming, de nombreux titres écrits mercredi soir parleront de la chute brutale des abonnés par rapport aux niveaux du trimestre d’avril. Cependant, cela raconte la mauvaise histoire. En effet, les abonnés mondiaux de Disney+ sont passés de 157,8 milliards à 146,1 millions, mais presque tout cela était associé à Disney+ Hotstar et non aux principaux marchés de Disney. Il est crucial de faire la distinction entre les deux car Hotstar est un revenu moyen fractionnaire par service utilisateur qui n’est pas significatif pour les résultats financiers de Disney. Ce sont des abonnés de faible valeur qui disparaissent pratiquement parce que Disney a refusé de payer un prix exorbitant pour garantir les droits de cricket de la Premier League indienne. La meilleure façon d’évaluer les performances de Disney + consiste à examiner ses principaux marchés, qui ont en fait augmenté d’environ 800 000 abonnés pour atteindre 105,7 millions à partir d’avril, alors même que l’APRU est passé de 6,47 $ à 6,58 $, grâce à des revenus publicitaires par abonné plus élevés sur les marchés nationaux et à des augmentations de prix en certains marchés internationaux. C’est un signe que la stratégie de tarification de Disney et l’introduction d’une option de niveau publicitaire fonctionnent. La société s’attend à ce que la croissance des principaux abonnés Disney + rebondisse au cours de son quatrième trimestre fiscal. Disney pense clairement qu’il peut gagner plus en augmentant les prix de ses offres de streaming ou en migrant davantage d’abonnés vers les niveaux pris en charge par les annonceurs, grâce auxquels la société peut gagner plus d’argent. Disney a également annoncé des augmentations de prix sur son offre Disney + sans publicité à partir d’octobre et étendra son offre de niveau publicitaire à certains marchés en Europe et au Canada à partir du 1er novembre. Prenant une page du livre de jeu Netflix, Disney « explore activement » comment aborder le partage de compte de ses services. La société prévoit de s’attaquer à ce problème au cours de l’année civile 2024. Dans le segment Disney Media and Entertainment Distribution (DMED), nous avons été ravis de voir l’encre rouge Direct-to-Consumer au troisième trimestre fiscal réduite de moitié par rapport à il y a un an. perte de 512 millions de dollars, ce qui était mieux que la perte de 758 millions de dollars prévue. Trimestre après trimestre, cette perte de 512 millions de dollars a été réduite de 147 millions de dollars. Disney a déclaré qu’il continuait de s’attendre à atteindre la rentabilité de DTC d’ici la fin de l’exercice 2024 avec une amélioration plus significative d’ici le milieu de cette année. Toujours chez DMED, l’activité Réseaux linéaires continue de faire face à d’énormes défis, non seulement en raison de la coupure de cordon, mais également d’un marché publicitaire plus faible. La croissance des revenus publicitaires de DTC compense en partie certaines des baisses linéaires. Mais des vents contraires subsistent dans tous les divertissements, à l’exception des sports. Cela nous amène à ESPN, où les revenus publicitaires ont en fait augmenté de 4 % au cours du trimestre. Nous n’avons pas eu grand-chose sur l’accord annoncé mardi entre ESPN et Penn Entertainment pour amener ESPN dans le monde du marché des paris sportifs. Cependant, c’est une étape logique qui répond à ce que les fans de sport attendaient. Quant à savoir comment Iger envisage autrement ESPN, le PDG a réitéré que la société envisageait des partenariats stratégiques potentiels pour le leader mondial des sports où Disney conserve le contrôle. Iger a noté que de nombreuses entités différentes ont exprimé leur intérêt et il prévoit de partager plus de détails à une date ultérieure lorsque la société sera plus avancée dans le processus. En ce qui concerne le segment Disney Parks, Experiences and Products (DPEP), les revenus ont dépassé les attentes, mais les pressions inflationnistes sur les coûts, comme les salaires et une certaine faiblesse générale à Walt Disney World en Floride, ont eu un impact sur les marges, qui ont baissé d’environ 3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Disney a remarqué qu’une partie de la demande refoulée post-Covid s’est stabilisée en Floride, résultat probable des touristes visitant d’autres marchés. Malgré la récente modération de la demande, l’activité des parcs à thème de Disney était encore beaucoup plus rentable au cours du trimestre qu’elle ne l’était avant la pandémie. Le résultat d’exploitation de Walt Disney World a augmenté de près de 30 % par rapport à 2019 en tenant compte de l’amortissement accéléré lié à la fermeture de l’hôtel Star Wars : Galactic Starcruiser. Grâce à la vigueur continue des parcs internationaux de Disney et de ses activités de croisiéristes, Disney s’attend à ce que les marges d’exploitation de DPEP au quatrième trimestre dépassent celles de l’année précédente. Étant donné que les marges étaient d’environ 27,5 % l’an dernier, le consensus actuel d’environ 22,7 % au cours des trimestres de septembre semble bien trop bas. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Le PDG de Disney, Bob Iger, s’entretient avec David Faber de CNBC à l’Allen&Co. Conférence annuelle à Sun Valley, Idaho. David A. Grogan | CNBC