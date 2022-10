Le quartier chinois de Vancouver dans un clivage générationnel suite à l’élection de Ken Sim à la mairie

Dans le quartier chinois de Vancouver, le boulanger Denny Wong est tellement enthousiasmé par le maire élu Ken Sim qu’il pense déjà à 2026.

Il dit que Sim a visité sa boulangerie de style hongkongais avant les élections de la semaine dernière et a écouté Wong parler des défis liés à la loi et à l’ordre auxquels la région est confrontée. Ensuite, Sim a décrit son plan pour améliorer la sécurité avec 100 policiers supplémentaires.

“Il reste comme un point d’interrogation s’il peut y parvenir ou non – je crois qu’il le peut. Je lui ai dit:” Si vous répondez à nos attentes, je voterai à nouveau pour vous dans quatre ans “, a déclaré Wong, dans un entretien réalisé en mandarin.

Sim a lancé sa candidature à la mairie il y a un an dans le restaurant Floata de Chinatown, puis a terminé sa campagne avec un discours de victoire samedi soir qui comprenait une étreinte à pleine gorge de son héritage chinois.

Il sera le premier maire sino-canadien de Vancouver, où plus de 28 % de la population est d’origine chinoise, selon le recensement de 2016.

“L’histoire de ce moment n’est pas perdue pour moi”, a-t-il déclaré dans son discours. “Mais l’honneur revient vraiment à ceux sur lesquels je me tiens.”

Ce n’est pas parce que quelqu’un vous ressemble qu’il va prendre soin de vous – Rachel Lau, gestionnaire de programme de la Yarrow Intergenerational Society for Justice

Sim a rendu hommage aux pionniers canadiens d’origine chinoise qui l’ont précédé, ainsi qu’à ses parents, qui, selon lui, ont immigré de Hong Kong au Canada en 1967 avec seulement 3 200 $, dans l’espoir d’offrir à leurs enfants une meilleure éducation et un meilleur avenir. Sim est né et a grandi à Vancouver.

Wong, qui dirige sa boulangerie sur Keefer Street depuis plus de 20 ans, a déclaré qu’il était ravi le soir des élections à l’idée que Sim apporterait des changements à Chinatown, qui lutte contre la criminalité, le désordre et le manque de sécurité.

Mais pour d’autres dans le quartier, la victoire de Sim est perçue très différemment, de l’autre côté d’un clivage générationnel et politique.

Dans le quartier chinois historique de Vancouver, les réactions à l’engagement de Sim d’embaucher des policiers supplémentaires suscitent des réactions mitigées. (Ben Nelms/CBC)

Alors que certaines personnalités du monde des affaires et de la communauté applaudissent sa victoire comme un moment ambitieux et historique, une jeune génération de militants progressistes de Chinatown considère Sim et ses promesses de maintien de l’ordre avec suspicion.

Rachel Lau, responsable de programme de la Yarrow Intergenerational Society for Justice, une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes âgées à faible revenu dans le quartier chinois et le Downtown Eastside, a déclaré qu’elles étaient “dévastées et déçues” par l’énorme victoire de Sim sur le titulaire Kennedy Stewart.

“Je sais que la communauté sino-canadienne est vraiment enthousiasmée par le premier maire sino-canadien. Je tiens simplement à souligner que ce n’est pas parce que quelqu’un vous ressemble qu’il va réellement prendre soin de vous. C’est la triste vérité. ”, a déclaré Lau.

Espoirs pour la sécurité publique

Lors d’une promenade dans Chinatown après la victoire de Sim, la plupart des propriétaires d’entreprise qui ont été approchés pour parler de lui ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de son élection, bien qu’ils n’aient pas voulu commenter le dossier.

Certains ont simplement donné un signe de pouce levé. “Si vous me demandez ma réaction. C’est mon attitude”, a déclaré une femme d’âge moyen.

Fred Kwok, président du Chinese Cultural Centre, affirme que le quartier chinois de Vancouver souffre d’une augmentation de la criminalité et du vandalisme. (Ben Nelms/CBC)

Fred Kwok, président du Centre culturel chinois de Chinatown, a déclaré que les antécédents de Sim donnaient aux immigrants le sentiment qu’il était représentatif de la communauté. Mais ce qui était plus important, c’était la façon dont sa plate-forme électorale résonnait dans le quartier, avec ses promesses de plus de police et d’un bureau de la mairie à Chinatown.

“J’ai vu ce que Chinatown a traversé au cours des dernières décennies avec des propriétaires d’entreprise se réveillant en voyant des graffitis ou leurs fenêtres brisées et des gens ne se sentant pas en sécurité pour marcher dans les rues. J’ai aussi personnellement subi des attaques”, a déclaré Kwok dans une interview réalisée à Mandarin.

“Ces politiques peuvent améliorer la sécurité du quartier et renforcer la confiance de nombreux propriétaires d’entreprise”, a déclaré Kwok. “Je pense que Sim sera un bon maire.”

Les journaux de langue chinoise et d’autres médias de Vancouver ont décrit Sim comme la « fierté des personnes d’origine chinoise » et la « gloire de Hong Kong ».

Mais Lau de la société Yarrow a déclaré qu’ils craignaient que les quatre prochaines années sous Sim ne soient “difficiles”.

“Je pense que nous avons besoin de personnes qui ont des valeurs similaires et qui ont une solide compréhension de ce que les gens ont besoin d’être soutenus. Peu importe si ce nouveau maire nous ressemble”, a déclaré Lau.

Préoccupations concernant des services de police supplémentaires

Lau a déclaré que l’idée de Sim d’embaucher 100 policiers supplémentaires et 100 autres infirmières en santé mentale enlèverait du financement à d’autres organisations communautaires. Au lieu de cela, les priorités du quartier devraient être le logement, l’accès aux toilettes publiques, l’approvisionnement sécuritaire en médicaments et la sécurité alimentaire.

Lau a déclaré qu’il existait un fossé générationnel avec les aînés de Chinatown, en particulier lorsqu’il s’agissait de comprendre les stratégies d’approvisionnement en médicaments sûrs et de réduction des méfaits.

“Je pense que, culturellement, il y a cette idée que la police est bonne et que la police aidera, la police est là pour servir le peuple”, a déclaré Lau.

“Il y a une confiance exagérée accordée à la police pour pouvoir résoudre les problèmes sociaux. Mais en réalité, je pense que ce qui se passe, c’est que la police arrête, punit ou intimide les personnes vulnérables qui ont besoin de soutien.”

Vince Tao du VANDU est sceptique quant au fait que des services de police supplémentaires augmenteront la sécurité publique dans les quartiers Chinatown et Downtown Eastside de Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

Vince Tao, un organisateur communautaire du Vancouver Area Network of Drug Users, a déclaré qu’il s’inquiétait des résultats des élections en raison du soutien de Sim à la police et au développement immobilier.

“C’est juste le gars qui a eu de la chance et qui a obtenu l’argent du développeur cette fois-ci … et c’est comme ça qu’il a balayé”, a déclaré Tao.

“Et je ne pense pas que la ville de Ken Sim changera radicalement. Mais nous sommes sur le point de nous effondrer tant que nous permettrons aux promoteurs municipaux, aux intérêts immobiliers et à la police de déterminer le cours de chaque politique municipale.” ‘

Plus de policiers ne sont pas la solution, a déclaré Tao.

“Ces jours-ci, chaque interaction que je vois entre le Downtown Eastside et Chinatown est médiatisée par la police et c’est parce que le gouvernement et tous ces divers organismes à but non lucratif et les personnes qui prétendent soutenir Chinatown n’essaient pas de construire des ponts”, a-t-il déclaré.

“En fait, nous essayons de construire des murs entre ces quartiers … les frontières tracées entre Chinatown et Downtown Eastside sont toujours politiques. Et donc, ma crainte est que tant que nous continuerons à brûler des ponts, cela ne fera que créer plus de tension dans le Pendant ce temps, cela détourne l’attention des vrais problèmes dont les gens ont besoin – l’argent, l’aide sociale et le logement.

Tao a déclaré que de nombreuses personnes âgées de Chinatown étaient des “personnes adorables et compatissantes” qui avaient besoin d’être informées sur le fonctionnement de la réduction des méfaits et sur la manière dont un approvisionnement sûr pouvait sauver des vies.

“Je ne néglige pas les personnes âgées … Lorsque vous parlez aux personnes âgées, beaucoup d’entre elles sont linguistiquement isolées et elles sont également isolées dans leurs conditions de vie et les médias en langue chinoise sont assez conservateurs”, a-t-il déclaré.

“Nous devons construire ces ponts. Et encore une fois, je pense que l’éducation est la clé et s’assurer que les seniors chinois ont une voix collective”, a déclaré Tao.

Regarder | Ken Sim expose ses plans en tant que maire élu de Vancouver

“Ça a été un tourbillon”: Ken Sim parle de sa victoire et de ce qui va suivre Le maire élu de Vancouver a parlé à notre journaliste aux affaires municipales, Justin McElroy, de sa victoire historique et de ses projets pour la ville.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière de la Meta-Canadian Press News Fellowship, qui n’est pas impliqué dans le processus éditorial.