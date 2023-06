Le quartier Casa Loma de West Kelowna bénéficiera bientôt d’une sortie de secours

La construction d’une sortie de secours pour les résidents de Casa Loma pourrait commencer d’ici la fin de l’été.

Il s’agit depuis longtemps d’un problème de sécurité pour les résidents, car Campbell Road est leur seule issue en cas d’évacuation.

«La conception que je peux confirmer est maintenant terminée», a déclaré Stacy Harding, gestionnaire des opérations et des projets, au conseil lors de sa réunion régulière du 13 juin. « Les documents d’appel d’offres sont pratiquement complets et nous voulons les publier dès que possible, espérons-le même cette semaine. »

Harding a ajouté qu’il espérait que la construction commencerait après le long week-end d’août et serait terminée d’ici la fin octobre.

Le tracé, qui servira également de sentier polyvalent, mesurera environ 500 mètres de long, 3,5 mètres de large et sera construit principalement de gravier compacté. Les deux extrémités du chemin seraient pavées.

Lors de sa réunion ordinaire du 9 mai, le conseil a approuvé un budget maximal de 1 million de dollars pour le projet, qui sera financé par les réserves d’infrastructure.

