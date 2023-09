Le quart recrue Stetson Bennett figure sur la liste des blessures non liées au football des Rams ; aucune raison donnée par Sean McVay

Les Rams de Los Angeles ont placé mercredi le quart recrue Stetson Bennett sur leur liste de blessures non liées au football.

L’entraîneur des Rams, Sean McVay, n’a donné aucun détail sur la raison du transfert de Bennett, qui a mené la Géorgie aux deux derniers championnats nationaux avant que Los Angeles ne le sélectionne au quatrième tour.

« Il y a certaines choses que je pense être un peu plus grandes et plus importantes, et par respect pour les détails et les spécificités, [I] je veux pouvoir le garder en interne », a déclaré McVay.

Bennett a raté la victoire d’ouverture de la saison des Rams à Seattle en raison de ce que l’équipe a qualifié de blessure à l’épaule, vraisemblablement liée au travail acharné de Bennett au camp d’entraînement et en pré-saison.

McVay a déclaré que le passage de Bennett sur la liste NFI n’était pas lié à sa blessure à l’épaule. McVay a également déclaré avoir rencontré Bennett récemment.

« Par respect pour lui et pour la situation, je vais laisser tous les détails et détails en interne », a déclaré McVay. « Donc je n’aurai pas vraiment d’informations de suivi ou quoi que ce soit que je donnerai à cet égard. »

Les Rams comptaient sur Bennett comme principal remplaçant de Matthew Stafford. Le nouveau venu Brett Rypien, qui a rejoint l’équipe d’entraînement des Rams après avoir joué pendant la pré-saison, assumera le rôle de remplaçant derrière Stafford pour le moment, a déclaré McVay.

« Ce qui est heureux pour nous, c’est que Brett Rypien travaille en interne », a déclaré McVay. « Il fait partie de notre équipe d’entraînement. Il était le remplaçant la semaine dernière, et il va continuer à être dans cette situation jusqu’à ce que quelque chose change à ce sujet. »

Bennett a été le premier quart-arrière repêché par les Rams au cours des sept saisons à la tête de McVay, et McVay a longuement parlé de son désir d’aider Bennett à devenir un professionnel efficace. Los Angeles n’avait pas repêché de quart-arrière depuis qu’il avait choisi Jared Goff au premier rang du classement général en 2016.

Bennett a mené les Bulldogs à des titres nationaux consécutifs, culminant avec une victoire éclatante contre TCU au SoFi Stadium en janvier dernier. Il a également remporté le prix Manning en tant que meilleur quart-arrière universitaire du pays.

John Wolford et Bryce Perkins étaient les remplaçants de Stafford la saison dernière, mais les Rams ont rompu leurs liens avec les deux pendant l’intersaison. Baker Mayfield, qui a signé avec Tampa Bay, a disputé les cinq derniers matchs des Rams de la saison dernière alors que Stafford était blessé.

Les Rams (1-0) accueillent San Francisco dimanche lors de leur match d’ouverture à domicile.

