Le quart recrue Jayden Daniels n’est pas encore le favori MVP de la NFL, mais il s’en rapproche

La seule fois où une recrue a remporté le titre de MVP de la NFL, c’était en 1957. Le vainqueur était Jim Brown, sans doute le plus grand joueur de l’histoire.

La saison dernière, le quart-arrière des Houston Texans CJ Stroud était la rare recrue à se retrouver dans la course. Il s’est laissé aller, et il semblait qu’il faudrait beaucoup de temps avant qu’une recrue ne fasse à nouveau des vagues dans la course MVP.

Puis Jayden Daniels est arrivé.

Pour la deuxième saison consécutive, une recrue plaide pour figurer dans le mix MVP. C’est très tôt dans la saison, mais Daniels coche toutes les cases que vous souhaiteriez pour le prix. Les Commanders de Washington (4-1) sont au sommet de la NFC Est grâce à une attaque étonnamment efficace menée par leur quart-arrière recrue électrique.

Daniels a été meilleur que quiconque aurait pu l’anticiper de manière réaliste, et les chances de MVP chez BetMGM a changé de manière spectaculaire pour refléter son démarrage à chaud.

La montée en puissance de Jayden Daniels en tant que MVP de la NFL

Après un autre gros match de Daniels lors de l’éclatement de la semaine 5 contre les Browns de Cleveland, il est officiellement candidat MVP – si vous en jugez par les probabilités.

Lundi matin, seuls quatre joueurs ont de meilleures chances de remporter le titre de MVP que Daniels, qui est de 10 contre 1. Voici les cinq premiers :

Patrick Mahomes : +300

Josh Allen : +600

Lamar Jackson : +650

CJ Stroud : +700

Jayden Daniels : +1000

Cela place Daniels devant tous les non-quarts et de nombreux QB vétérans productifs comme Joe Burrow, Brock Purdy, Jared Goff et Dak Prescott.

Et comme Daniels a ébloui sur le terrain, ses chances de MVP sur BetMGM ont connu un changement massif, même au cours des deux dernières semaines :

Cotes d’ouverture : 200 pour 1

Avant la semaine 4 : 100 pour 1

Avant la semaine 5 : 30 contre 1

Après la semaine 5 : 10 contre 1

Bien qu’il semble difficile de croire qu’une recrue puisse maintenir un rythme de MVP toute la saison – et que les commandants puissent continuer à gagner à un rythme qui permettrait à Daniels de progresser dans la conversation MVP – ce n’est pas comme si quelqu’un avait un bien meilleur cas à ce stade. étape de la saison.

Daniels construit un dossier MVP

Les Chiefs de Kansas City de Mahomes ont une fiche de 4-0, mais statistiquement, il connaît un début de saison assez moyen, surtout selon ses standards. Allen n’a complété que 9 des 30 passes lors d’une défaite au cours de la semaine 5. Jackson a encore été bon, mais Derrick Henry a joué un rôle encore plus important dans l’offensive lors de certaines victoires récentes. Stroud a un excellent argument, mais Daniels a une meilleure note de passeur (106,3 à 98,2), un meilleur pourcentage de réussite (77,1 % à 68,9 %) et des verges par tentative (8,7 à 7,8). Et Daniels connaît un départ précipité historique pour un quart-arrière, avec 300 verges en cinq matchs.

Et l’offensive des Commanders est passée de l’une des 10 pires de la NFL la saison dernière à un rythme qui rivalise avec certaines des meilleures attaques de l’histoire récente de la NFL. C’est sans aucune amélioration énorme du casting de soutien au cours de l’intersaison, à part l’ajout instantané d’une superstar au poste de quart-arrière.

Quatre principales infractions en points par drive au cours des semaines 1 à 5 depuis au moins 2000 : 1. Packers 2020 (MVP Aaron Rodgers) 2. 2000 Rams (Meilleur spectacle sur gazon / MVP Marshall Faulk) 3. Broncos 2013 (MVP Peyton Manning) 4. Commandants 2024 (Jayden Daniels) -Austin Gayle (@austingayle_) 7 octobre 2024

Il est très tôt. Il faudrait une saison presque parfaite pour qu’une recrue remporte le titre de MVP de la NFL, et il est peu probable que Daniels l’obtienne. Il semble également peu probable que les Commanders continuent sur ce qui a été un rythme offensif remarquable, surtout lorsqu’ils commencent à affronter certains des adversaires les plus coriaces de leur calendrier.

Mais les chances de MVP racontent une histoire. Daniels n’est pas seulement un favori de la recrue offensive de l’année de la NFL, il est également dans la conversation pour le meilleur prix individuel de la NFL.