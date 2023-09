Le quart Nathan Peterman se dirige vers la liste active ; équipe d’entraînement rassemblée – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears ont recruté jeudi le quart-arrière vétéran Nathan Peterman sur la liste de 53 joueurs. Cette décision intervient quelques jours après que l’équipe a libéré Peterman, laissant Justin Fields et la recrue non repêchée Tyson Bagent comme seuls QB sur la liste.

L’équipe a également officiellement signé le receveur et retourneur de botté Trent Taylor. Les joueurs de ligne Teven Jenkins et Doug Kramer ont été placés sur la liste des blessés, ce qui signifie qu’ils rateront au moins les quatre premiers matchs.

Avec Peterman rejoignant la liste active, les Bears ont désormais trois quarts. Il est possible que Peterman soit le remplaçant principal pendant que l’équipe développe Bagent, la star surprise de la pré-saison. Les Bears ne diront probablement pas si Bagent ou Peterman seront le quart-arrière de deuxième ou de troisième corde. L’entraîneur-chef Matt Eberflus aime garder des décisions comme celle-là près du gilet.

Bagent, qui a joué à la Division II Shepherd University en Virginie occidentale, s’est démarqué au cours de la pré-saison comme le quart-arrière le plus productif sur le terrain. Il a beaucoup joué au football, mais pas au plus haut niveau. En 2021, il a remporté le trophée Harlon Hill en tant que meilleur joueur de football de division II.

« Je veux juste entrer dans le bâtiment et travailler aussi dur que possible chaque jour, et ensuite je pense que le reste se fera tout seul », a déclaré Bagent. « Donc, peu importe à quoi cela ressemble, je continuerai à faire exactement ce que j’ai fait. »

Peterman, 29 ans, a participé à 13 matchs de la NFL, dont cinq départs. Il a débuté un match la saison dernière en tant que membre des Bears.

Les ours rassemblent une équipe d’entraînement : Les Bears ont recruté plusieurs joueurs supplémentaires dans l’équipe d’entraînement, portant le total à 15. Les équipes de la NFL peuvent garder 16 joueurs dans l’équipe d’entraînement. Notamment, ils ont ramené les choix de recrue Travis Bell et Kendall Williamson. L’équipe a également recruté un botteur supplémentaire, John Parker Romo, qui vient de connaître une saison très réussie avec San Antonio Brahmas de la XFL.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des joueurs inscrits dans l’équipe d’entraînement cette semaine :

DL Deslin Alexandre

LB Micah Baskerville

Travis Bell

Robert Burns

TE Stephen Carlson

OT Aviante Collins

LB DeMarquis Gates

LB Daniel Hardy

DE Jalen Harris

OL Roy Mbaeteka

Bill Murray de l’OL

K John Parker Romo

CB Greg Stroman Jr.

WR Nsimba Webster

S Kendall Williamson

Rapport de pratique : Après une dernière semaine de pré-saison remplie de blessures, les Bears semblent avoir tendance à être en pleine santé. L’équipe entière s’est échauffée pendant l’entraînement, seuls le secondeur Dylan Cole et la sécurité Jaquan Brisker semblant être limités de quelque manière que ce soit.

Le garde Nate Davis, le plaqueur recrue Darnell Wright, le receveur Chase Claypool et le sécurité Eddie Jackson, qui ont tous été blessés, semblaient être des participants à part entière à un entraînement non rembourré jeudi.