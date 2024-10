Le quart n°19 du Missouri, Brady Cook, revient à la fin du troisième quart après une blessure à la cheville lors du premier entraînement contre Auburn

Brady Cook a quitté le match du Missouri contre Auburn au début du premier quart. (Photo de Scott Winters/Icon Sportswire via Getty Images)

Le quart-arrière du Missouri, Brady Cook, a quitté le match de samedi contre Auburn dès le premier entraînement en raison d’une blessure sans contact.

Cook a couru en arrière pour éviter la pression lors d’un deuxième jeu et est tombé au sol à l’approche des rushers. Il s’est immédiatement levé et a quitté le terrain en boitant avant de se diriger vers les vestiaires un jeu plus tard.

Sur ce clip de la zone des buts, vous pouvez voir Cook tomber au sol sans personne autour de lui.

Plus tôt dans le trajet, Cook a grimacé après avoir été plaqué autour des chevilles lors d’une course de quart-arrière. Selon un rapport de l’émission ESPN, Cook a subi une blessure à la cheville. Il n’est pas revenu avant la mi-temps, et Pete Thamel d’ESPN a rapporté qu’il était « peu probable » que Cook revienne en seconde période avec le demi offensif Nate Noel. Cependant, les deux joueurs sont revenus au troisième quart alors que Cook prenait le terrain avec le Missouri mené 17-6.

Après avoir quitté le match, Cook a été remplacé par l’ancien quart-arrière de l’Arizona State et de Notre Dame, Drew Pyne.

Les Tigers n°19 ont une fiche de 5-1 et nourrissent toujours des espoirs de participer aux éliminatoires du football universitaire après une défaite éclatante contre Texas A&M lors de la semaine 6. Le bond de Cook en 2023 a été l’une des principales raisons pour lesquelles le Missouri a obtenu une fiche de 11-2 et est entré dans la saison 2024 en tant que leader. prétendant aux séries éliminatoires.

Cook a réussi 244 passes sur 369 pour 3 317 verges et 21 touchés par la passe il y a une saison. Il a également réussi huit touchés au sol. Ses chiffres sont en baisse en 2024, car le jeu de passes en profondeur du Missouri n’a pas cliqué comme il y a un an. En entrant dans le match contre Auburn, Cook a réussi 119 passes sur 184 pour 1 351 verges, sept touchés et une interception.