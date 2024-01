Le quart Michael Penix Jr. est impatient de montrer aux dépisteurs de la NFL ce qu’il peut faire

MOBILE, Alabama – L’arc de carrière de l’ancien quart-arrière vedette de Washington, Michael Penix Jr., a été défini en surmontant l’adversité, alors qu’il a subi quatre blessures mettant fin à sa saison au cours de ses quatre premières saisons de football universitaire alors qu’il jouait à Indiana.

Penix est resté en bonne santé au cours des deux dernières années à Washington, menant le pays en verges par la passe par match en 2022 et 2023 et avec une fiche de 25-3 en tant que titulaire.

Penix est venu au Senior Bowl cette semaine pour concourir pour une place au premier tour du repêchage de la NFL, car ses antécédents de blessures expliquent en partie pourquoi sa production prolifique des deux dernières années ne correspond pas à ses projections de repêchage.

Penix sait que des questions seront posées sur ses antécédents médicaux. Et Penix a déclaré à ESPN qu’il était allé voir le Dr Neal S. ElAttrache, le célèbre chirurgien de la clinique orthopédique Kerlan-Jobe à Los Angeles. ElAttrache a effectué des scans du genou droit de Penix, qui a subi deux déchirures du LCA qui ont mis fin à ses saisons 2018 et 2020.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Penix a déclaré à ESPN qu’ElAttrache serait disponible pour parler à toutes les équipes qui auraient des questions, mais a déclaré qu’il avait reçu un “coup de pouce” d’ElAttrache et “rien ne me retient”. Cela correspond à la sensation du genou de Penix au cours des trois saisons depuis la deuxième déchirure du LCA, car cette blessure spécifique ne lui a pas fait manquer un entraînement, un entraînement ou un match au cours de ces saisons.

Il a ajouté : “Certaines choses que je ne peux pas contrôler. Je peux leur dire ce que je ressens, je peux leur montrer ce que je ressens, c’est tout ce que je peux faire à ce stade. J’ai plein de scans à leur montrer, ” Le médecin dit que je suis clair, que tout va bien, je ne vois pas vraiment pourquoi ils penseraient que je suis blessé. Je peux juste leur montrer ce que je peux faire. “

Penix a fait cela beaucoup sur le terrain au cours des deux dernières saisons à Washington. Il a mené les Huskies aux éliminatoires de football universitaire en 2023, alors qu’ils commençaient 14-0 avant de perdre contre le Michigan lors du championnat des éliminatoires de football universitaire.

Cette saison, Penix a totalisé 4 903 verges, 36 touchés et 11 interceptions. Il a complété 65,4 % de ses passes dans le cadre d’une attaque qui mettait l’accent sur le fait de pousser le ballon sur le terrain. Il n’a également réussi que 16 sacs sur plus de 1 100 tentatives de passes au cours des deux dernières années grâce à une solide ligne offensive et à sa capacité à ressentir la pression.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré de devoir encore faire ses preuves auprès des évaluateurs, Penix a rapidement rejeté cette idée. “Je ne peux pas contrôler le point de vue des autres ni la façon dont ils me perçoivent en tant que quarterback”, a-t-il déclaré. “Pour moi, je dois juste continuer à être moi-même et continuer à travailler dur chaque jour pour leur montrer que je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour être génial, et que j’ai ma place partout où je finis.”

Michael Penix Jr. a lancé pour 4 903 verges, 36 touchés et seulement 11 interceptions cette saison, menant Washington à une apparition au championnat des éliminatoires de football universitaire contre le Michigan. Photo de Chris Graythen/Getty Images

Penix a passé les semaines qui ont suivi le match pour le titre national à s’entraîner avec le célèbre tuteur du quart-arrière John Beck de 3DQB en Californie du Sud.

Il a déclaré que la défaite 34-13 lors du match pour le titre national contre le Michigan était “difficile à surmonter pour moi au début”, mais il était ravi de revenir sur le terrain.

Lors des entraînements du Senior Bowl cette semaine à Mobile, Penix et les autres quarts-arrières ont rencontré des groupes de cinq équipes de la NFL à la fois. Il a déclaré que les questions concernaient principalement son parcours et son parcours dans le football.

Penix a joué les quatre premières années de sa carrière à Indiana. Parallèlement aux blessures au LCA, deux autres saisons (2019 et 2021) se sont terminées par des blessures à l’épaule, une à chaque épaule. Aucune de ces blessures ne devrait avoir d’impact sur lui dans la NFL.

Penix apprécie les moments passés au Senior Bowl après ces années où les blessures ont traversé ses saisons.

“C’était difficile pour moi d’aller là-bas et de m’amuser à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “J’essayais juste d’arriver à ce point où vous pouvez retourner sur le terrain et retrouver du plaisir dans le jeu. J’ai eu la chance – je suis béni – d’être dans cette position où j’ai découvert que je pouvais y aller et amusez-vous.”

Penix a diffusé des passes sur le terrain mardi, la vue familière du ballon explosant de sa main gauche. Le décor a mis en valeur son talent en matière de bras, avec des centaines d’évaluateurs de la NFL dispersés autour du stade Hancock Whitney sur le campus du sud de l’Alabama. Et il a hâte de continuer à faire le show.

“Je construis juste des relations ici, je construis des relations avec les gens, je m’élève ici en tant que personne et joueur ici”, a déclaré Penix. “J’essaie juste de connaître autant de personnes que possible, d’être ici devant ces entraîneurs, de montrer mes compétences devant eux. Je suis trempé dans l’instant. Tant que je m’imprègne de tous les moments et que j’en tire tout ce que je peux, j’ai l’impression que ce sera une excellente semaine pour moi.