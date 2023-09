Le quart Hunter Dekkers de l’État de l’Iowa et quatre autres athlètes plaident coupables à une accusation moindre dans une affaire de jeu

Le quart-arrière de l’Iowa State, Hunter Dekkers, fait partie des trois athlètes de son école et deux de l’Iowa qui ont plaidé coupables de jeu sur des mineurs.

Ces cinq athlètes faisaient partie de la douzaine d’athlètes des deux écoles qui ont fait l’objet d’accusations criminelles dans le cadre d’une enquête d’État sur des paris sportifs illégaux. Tous étaient initialement accusés de falsification de dossiers, un délit aggravé passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

L’accusation réduite entraîne une amende de 650 $ et l’accord de plaidoyer conclu mardi met fin aux poursuites judiciaires contre les cinq.

L’ancien joueur de ligne offensive des Cyclones Dodge Sauser, l’actuel joueur de ligne offensive de l’Iowa State Jacob Remsburg, l’ancien botteur de l’Iowa Aaron Blom et l’ancien joueur de baseball de l’Iowa Gehrig Christensen ont également plaidé.

« Les accusations originales de falsification de dossiers portées contre ces jeunes hommes ne correspondent jamais à cette affaire, ni légalement ni factuellement », a déclaré l’avocat Mark Weinhardt, qui représentait les athlètes de l’État de l’Iowa, dans un communiqué. « Hunter, Jake et Dodge ne sont pas et n’ont jamais été coupables de cette accusation. L’accusation n’a rien à voir avec le jeu. Hormis le fait que Hunter, Jake et Dodge ont placé des paris avant d’avoir 21 ans, rien dans ces paris n’est un crime. en vertu de la loi de l’Iowa.

Les athlètes ont admis avoir placé des paris sur des comptes de paris sportifs mobiles enregistrés sous les noms d’autres personnes. Dekkers, Sauser et Blom auraient parié sur les matchs de leurs propres équipes, même si aucun d’entre eux n’a vu d’action.

Dekkers et Remsburg restent sur la liste de l’Iowa State. L’école n’a pas annoncé si la NCAA avait pris des mesures disciplinaires contre Dekkers ou Remsburg. Aucun des deux n’a joué lors du match d’ouverture de la semaine dernière contre le nord de l’Iowa.

L’avocat de Christensen, Jonathan Causey, a refusé de commenter l’accord de plaidoyer. Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés aux bureaux des avocats du comté de Story et du comté de Johnson ainsi qu’à l’avocat de Blom, le défenseur public Franz Becker.

Reportage de l’Associated Press.

