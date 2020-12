FORT WORTH, Texas: Le quart-arrière du TCU, Max Duggan, a lancé une passe de touché de 71 verges au milieu du quatrième quart et a couru pour deux autres scores alors que les Horned Frogs ont retenu le numéro 19 de l’Oklahoma State 29-22 samedi.

Duggan a lancé pour 265 verges et a couru pour 104 pour mener les Horned Frogs (5-4, 5-4 Big 12).

Derius Davis a attrapé la longue passe de TD près du 25 avec 7:56 de plus pour mettre les Horned Frogs en tête.

J’avais l’impression que Max subissait des pressions, alors j’étais sur le point de revenir au ballon, mais je l’ai vu lancer le ballon, a déclaré Davis. Alors je me suis tourné et j’ai couru aussi vite que possible et il y avait le ballon.

TCU, qui a remporté cinq revirements, est resté en tête alors que Trevon Moehrig interceptait une passe déviée dans la zone des buts d’une main, et TCU avait un quatrième arrêt avec 2:18 à faire après son dernier virage.

Nous nous améliorons chaque semaine, a déclaré l’entraîneur du TCU Gary Patterson. Vous devez avoir de la chance et jouer quelques pièces.

Oklahoma State (6-3, 5-3), avec un match de rattrapage à Baylor, n’était pas forcément empêché de faire le match de championnat Big 12 dans deux semaines, mais aurait besoin de beaucoup d’aide pour y arriver.

Parfois, les buts tombent hors de portée et il suffit de continuer à travailler, a déclaré l’ailier défensif des Cowboys Brock Martin, qui a perdu un échappé de 42 verges pour un touché.

Les Cowboys ont tenté de répondre avec un touché égal lorsque la passe haute de Spencer Sanders s’est cassée contre les mains de Jelani Woods de six pieds et a été attrapée par Moehrig au fond de la zone des buts.

Duggan a ensuite grondé quand Amen Ogbongbemiga lui a pris le ballon sur TCU 26. Mais Sanders était sous une pression extrême et a jeté un échec au quatrième essai.

Oklahoma State a eu un autre tir après que TCU n’ait pas réussi à faire un premier essai pour remonter le temps, mais la passe désespérée de Sanders lors du dernier match du match est tombée incomplète dans une foule sur la ligne de but.

Tylan Wallace, le senior d’Oklahoma State qui joue dans sa ville natale, a réussi une prise de touché de 55 verges à la fin du troisième quart pour préparer les Cowboys 22-21. Il a terminé avec sept attrapés pour 92 verges.

Sanders a terminé avec 16 passes sur 34 pour 248 verges.

Duggan n’a dépassé que 12 des 26, mais les Frogs avaient encore deux récepteurs de 100 mètres. Davis a terminé avec six attrapés pour 139 verges, tandis que Quentin Johnson a réussi trois attrapés pour 114 verges.

Après un gardien de but de 1 verge au TD en première mi-temps, Duggan a obtenu son deuxième score au sol lorsqu’il a simulé un transfert et est allé de 42 verges sur une quatrième et 1 action, éliminant un défenseur par 25 lors de la première manche de la seconde moitié.

Nous avons joué une très bonne défense, mais avons abandonné deux ou trois gros jeux à chaque match qui leur ont permis de marquer des points pour nous, a déclaré l’entraîneur de l’Oklahoma State, Mike Gundy. Nous avons donc travaillé dur pour minimiser les gros matchs.

LE TAKEAWAY

État de l’Oklahoma: Les Cowboys ont pris une avance de 13-0, y compris l’ailier défensif Brock Martin de 42 verges échappé pour un touché pour le premier score du match. Le demi-offensif de transfert JUCO Dezmon Jackson a couru 118 verges sur 29 transporteurs à son deuxième départ consécutif pour les arrières blessés Chuba Hubbard et LD Brown. Jackson a couru 36 fois pour Big 12-high 235 verges et trois touchés contre Texas Tech la semaine dernière.

TCU: Après avoir commencé 1-3 cette saison, les Horned Frogs ont terminé avec un record de victoire dans le jeu Big 12 lors de la 20e saison de Patterson. Le dernier élément de défense pour maintenir la victoire était juste le genre d’effort que l’entraîneur en titre aime voir. TCU a échappé et Duggan a lancé une interception.

SUIVANTE

Oklahoma State disputera la finale de la saison régulière à Baylor samedi soir prochain, un match initialement prévu pour le 17 octobre.

TCU clôturera sa saison régulière avec ce samedi soir contre Louisiana Tech, un match à domicile sans conférence ajouté cette semaine.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25