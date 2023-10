Le quart des Vikings Kirk Cousins ​​​​assis avec sa famille au match éliminatoire des Twins

Kirk Cousins ​​​​apprécie une journée au stade de baseball, tout comme nous tous.

Mardi, le quart-arrière des Vikings du Minnesota a obtenu des places dans les gradins pour que sa famille puisse assister au premier match wild-card des Twins du Minnesota contre les Blue Jays de Toronto.

«Je n’avais pas réalisé à quelle vitesse la transition s’est faite entre la saison régulière et les séries éliminatoires», a déclaré Cousins ​​aux journalistes. « Alors, pendant que nous étions assis [around] ma femme et moi avons remarqué que le jeu était [in the] après-midi… nous avons juste acheté des billets en ligne à la dernière minute et avons fait notre chemin [there] ».

Cousins ​​​​a tenté de cacher son identité à la foule en portant des lunettes de soleil et un chapeau. Cependant, les fans du Minnesota ont progressivement découvert que le quart-arrière de l’équipe locale était en leur présence.

« J’ai gardé des lunettes de soleil et un chapeau [and] j’ai essayé de me fondre dans la masse [with the fans] », a déclaré Cousins. « [But]vous savez, à chaque manche, je pouvais dire que ce mot circulait dans la section.

Cousins ​​​​a profité de l’occasion pour enseigner le baseball à son fils. C’est une expérience que Cousins ​​​​a partagée avec son propre père pendant son enfance et qu’il a volontiers transmise à son fils.

« J’essayais d’enseigner le jeu à mon fils aîné », a déclaré Cousins. « C’était un de ceux [special] des moments [where] Je suis à un match de baseball professionnel, assis à côté de mon fils de six ans, essayant de lui apprendre le jeu comme mon père l’a fait avec moi.

« C’était super bien. »

Alors que les Twins balayent les Blue Jays, Cousins ​​et sa famille auront une autre occasion de regarder les séries éliminatoires de baseball au Target Field. Les Twins commencent leur match ALDS contre les Astros de Houston samedi à 16 h 45 HE sur FOX et l’application FOX Sports.



