Le quart des Vikings Joshua Dobbs débutera dimanche contre les Saints

Kévin SeifertRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

Vikings HC explique à McAfee comment lui et Josh Dobbs ont pu communiquer L’entraîneur Kevin O’Connell fait l’éloge de l’incroyable performance de Josh Dobbs dans un court délai pour les Vikings.

EAGAN, Minnesota — Dimanche, c’était la fête. Lundi, le Les Vikings du Minnesota ont commencé à tracer la voie à la suite de leur improbable victoire 31-28 contre les Falcons d’Atlanta.

Joshua Dobbs débutera le match de la semaine 10 de l’équipe contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, a déclaré l’entraîneur Kevin O’Connell, avec le vétéran Sean Mannion comme remplaçant le plus probable. La recrue Jaren Hall, dont la commotion cérébrale au premier quart dimanche a permis à Dobbs de jouer cinq jours seulement après son acquisition par les Vikings, est en protocole de commotion cérébrale.

Et après avoir passé la semaine dernière à préparer Hall pour son premier départ en carrière, tout en assimilant Dobbs dans le schéma offensif, O’Connell a déclaré qu’il était très peu probable que l’équipe essaie de recruter un autre nouveau quart-arrière cette semaine. Mannion fait partie de l’équipe d’entraînement et devrait être élevé dans la liste active afin d’être éligible pour jouer contre les Saints.

O’Connell a plaisanté en disant que le seul nouveau quarterback que les Vikings envisageraient d’ajouter est lui-même – il était un choix de troisième ronde des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2008 – étant donné “le temps et l’énergie que nous consacrerons maintenant à nous assurer que Josh est prêt à rouler.”

Dobbs a perdu deux échappés et a été limogé pour une sécurité lors de ses quatre premières possessions contre les Falcons, mais a finalement totalisé trois touchés et 224 verges en mêlée, dont une passe de touché gagnante de 6 verges au receveur Brandon Powell à 22 secondes de la fin.

“Je pense que ce qu’il a fait était remarquable”, a déclaré O’Connell, “mais il y a beaucoup de choses que nous allons le coacher et le mettre un peu plus à l’aise dans ce que nous faisons.”

Dobbs, qui s’est spécialisé en génie aérospatial à l’Université du Tennessee et a effectué deux stages avec la NASA au cours de sa carrière dans la NFL, a été félicité sur les réseaux sociaux par le Glenn Research Center de la NASA lundi.

Les Vikings veillent également à ce que Dobbs peut trouver son maillot dans le magasin de l’équipe. En septembre, alors qu’il était avec les Cardinals de l’Arizona, il a publié sur les réseaux sociaux qu’il ne trouvait pas son maillot au magasin de l’équipe. La vidéo de Dobbs est devenue virale, incitant les cardinaux à réagir rapidement pour rectifier le problème.

Les Vikings ont acquis Dobbs des Cardinals après avoir perdu le partant Kirk Cousins ​​​​à cause d’une déchirure du tendon d’Achille droit et après avoir affronté au moins une semaine de plus sans remplaçant Nick Mullens, qui est sur la réserve des blessés en raison d’une blessure au dos et est devenu éligible lundi pour avoir son 21-jour. fenêtre de pratique ouverte. O’Connell a déclaré lundi que Mullens “progresse très bien” mais qu’il n’y a pas encore de calendrier pour son retour sur le terrain.

Comme Mullens, le receveur Justin Jefferson (ischio-jambiers) est devenu éligible lundi pour revenir de la réserve des blessés. O’Connell a déclaré qu’il était “possible” que les Vikings ouvrent leur entraînement mercredi, mais n’ont pris aucun engagement ferme.

“Nous allons faire ce qu’il y a de mieux pour Justin”, a déclaré O’Connell, “et nous assurer que nous faisons tout de manière responsable pour nous assurer que lorsque Justin reviendra, il pourra être le Justin Jefferson que nous connaissons tous et que nous attendons de voir. là-bas.”